أرسنال في اختبار صعب أمام ساوثهامبتون وسط غيابات مؤثرة بكأس الاتحاد الإنجليزي

يحل أرسنال ضيفًا على ساوثهامبتون مساء اليوم، السبت، على ملعب «سانت ماري»، في مواجهة قوية ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يسعى خلالها الفريق اللندني لمواصلة مشواره نحو اللقب وحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

يدخل أرسنال اللقاء تحت ضغط، بعد خسارته نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، إلى جانب تأثره بسلسلة إصابات ضربت عددًا من لاعبيه خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير قبل المواجهة.

وتحيط الشكوك بمشاركة عدة عناصر أساسية، أبرزهم ويليام ساليبا، لياندرو تروسارد، وجابرييل ماجالهايس، بينما يستمر غياب القائد مارتن أوديجارد، إلى جانب ابتعاد بعض الأسماء الأخرى لفترات متفاوتة بسبب الإصابة.

في المقابل، يدخل ساوثهامبتون المباراة بطموح تحقيق مفاجأة مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، في محاولة للإطاحة بأرسنال وخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي.