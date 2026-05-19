موقف الامتحانات والقطاع الخاص بإجازة عيد الأضحى 2026

يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة موعد اجازه عيد الأضحى المبارك 2026، وعدد أيام الإجازة الرسمية المقررة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص والامتحانات، خاصة مع ترقب ملايين الموظفين والطلاب لأطول عطلة رسمية متصلة خلال العام من حيث عدد الأيام.

موعد اجازه عيد الأضحى المبارك 2026

وأعلنت دار الإفتاء المصرية موعد بداية شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا، مؤكدة أن غرة الشهر ستكون يوم الإثنين 18 مايو 2026، وذلك عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد 17 مايو.

وبناء على الرؤية الشرعية، أوضحت دار الإفتاء أن يوم وقفة عرفات سيوافق الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

ويحظى يوم عرفة بمكانة عظيمة لدى المسلمين، حيث يؤدي حجاج بيت الله الحرام الركن الأعظم من مناسك الحج بالوقوف على جبل عرفات، فيما يحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم على صيام هذا اليوم والإكثار من الدعاء والعبادات والطاعات.

كما تشهد الأسر المصرية سنويا حالة من الاستعداد الروحي والاجتماعي لاستقبال عيد الأضحى، بالتزامن مع متابعة أخبار موسم الحج والاستعداد للإجازات الرسمية والسفر والتجمعات العائلية.

قرار الحكومة بشأن إجازة عيد الأضحى 2026

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026 بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك، والذي نص على أن تكون الفترة من الثلاثاء 26 مايو وحتى الأحد 31 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ويطبق القرار على العاملين في:

الوزارات والمصالح الحكومية.

الهيئات العامة.

وحدات الإدارة المحلية.

شركات القطاع العام.

شركات قطاع الأعمال العام.

كما نص القرار على استمرار أعمال الامتحانات حال وجودها وفقا للمواعيد التي تحددها الجهات المختصة.

ولم يتضمن القرار موقف العاملين بالقطاع الخاص، حيث من المنتظر أن تصدر وزارة العمل قرارا منفصلا لتنظيم إجازة العاملين بالقطاع الخاص خلال عيد الأضحى.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

وبحسب قرار الحكومة، تمتد إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 6 أيام متتالية، تبدأ من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026، على أن يعود الموظفون إلى العمل صباح الإثنين 1 يونيو 2026.

جدول إجازة عيد الأضحى 2026

الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات.

الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى.

الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام عيد الأضحى.

الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام عيد الأضحى.

السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى.

الأحد 31 مايو 2026: خامس أيام عيد الأضحى.

وتعد إجازة عيد الأضحى من أطول الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون خلال العام، ما يجعلها فرصة مناسبة للسفر وقضاء الوقت مع الأسرة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المرتبطة بهذه المناسبة المباركة.