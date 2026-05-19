برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق قبل عيد الأضحي

أكدت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى، مشددة على أن حماية المواطن من أي استغلال أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار يجب أن تكون أولوية قصوى.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن تشديد الرقابة على الأسواق ومحال بيع اللحوم والشوادر أصبح ضرورة ملحة، مع أهمية تكثيف الحملات التموينية والرقابية خلال الفترة الحالية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.

ضرورة وحماية المواطن أولوية

وأضافت أن مواجهة جشع بعض التجار تتطلب إجراءات صارمة ورادعة، إلى جانب التوسع في توفير السلع عبر المنافذ الحكومية لضبط السوق وتحقيق التوازن في الأسعار.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن عيد الأضحى يمثل موسمًا حساسًا تشهد فيه الأسواق حركة كبيرة، ما يستدعي رقابة يومية ومستمرة لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمواطنين.