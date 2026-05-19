محافظ سوهاج يؤكد رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى وتكثيف الحملات .. صور

ترأس اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ.

واللواء أ.ح أحمد مصطفى السايس السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات.

استهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المجلس الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، وموقف الموجة 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

واكد على متابعته الميدانية لحملات الإزالة خلال المرحلة القادمة، للتأكد من تنفيذ الإزالات وفقا للقانون وبكل حسم.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للتصالح على مخالفات البناء، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة ٤٩١٨٥ طلب، ووصلت نسبة إجمالي تنفيذ أعمال البت.93.01٪.

كما وصلت نسبة ما تم تنفيذه وتسليمه للمواطنين 91.80٪، واشاد المحافظ بالجهد المبذول في تنفيذ الإزالات والمجهود الجماعي الذي بذل خلال الفترة السابقة في تنفيذ الموجة 29 لإزالة التعديات، كما تقرر إلغاء شرط طلاء الواجهات من نموذج 8 لتشجيع المواطنين على التقدم للتصالح.

وأكد المحافظ على تطبيق القانون بكل حسم وقوة على الجميع دون أي استثناء أو تهاون، مشدداً على رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لإنجاز أعمال الإزالة فوراً حتى سطح الأرض.

والتأكد من جاهزية ورفع كفاءة وصيانة معدات الوحدات المحلية، مع إحالة أي مسئول متقاعس أو من يثبت تسهيله للمخالفات إلى التحقيق الفوري.

كما تم خلال المجلس عرض الموقف التنفيذي للتعدي على الأراضي الزراعية، حيث أوضح مسئولي الزراعة والأملاك أنه تم منع التعدي على عدد 49 حالة بنطاق المحافظة.

فيما ناقش الاجتماع آلية التنفيذ بملف التقنين، وأكد المحافظ على أهمية إخطار المواطنين في حالة عدم استكمال الإجراءات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب واسترداد الأراضي، مع استمرار التنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتكثيف حملات الإزالة لكافة التعديات الموجودة بنطاق المحافظة لردع المخالفين.

وتناول المجلس عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومتابعة معدلات التنفيذ، وتذليل أي معوقات لاستكمال المشروعات الجارية.

وكذلك ناقش المجلس موقف تجهيز قطع الأراضي المناسبة للمرحلة الثانية من المبادرة، لإقامة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بمركزي أخميم وطهطا، وعمل التنسيق اللازم مع أهالي القرى التي لا يوجد بها أراضي أملاك دولة لتوفير الأراضي المناسبة من خلال المشاركة المجتمعية.

وقد وجه المحافظ بالمتابعة اليومية وإزالة أي عقبات أو مشكلات والحل الفوري لها.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بإعداد تقرير تفصيلي عن كافة الإعلانات بشوارع الوحدات المحلية المختلفة، كونها أحد مصادر الدخل بالنسبة للمحافظة، وعرضه خلال المجلس التنفيذي القادم.

وناقش المجلس بنود الكتاب الدوري بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم بشكل كامل وفعال في المجتمع، مع مراعاة كود الإتاحة المكانية في جميع المنشآت والمصالح الحكومية.

واختتم المجلس التنفيذي بمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، والتأكد من توافر السلع الأساسية واللحوم بمنافذ البيع والمعارض، مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود.

ورفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل، واستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو شكاوى من المواطنين، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وتحقيق راحة المواطنين خلال فترة العيد.