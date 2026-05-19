قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تصعّد ضغوطها على طهران .. الخزانة الأمريكية تتعهد بملاحقة شبكات بيع النفط الإيراني بلا هوادة
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4
وكيل النواب يرفض اتهامات تلوث النيل : الكلام المرسل يضر الاقتصاد
وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى إعادة فتح مضيق هرمز
الدفاع الإماراتية : تعاملنا بنجاح مع 6 مسيرّات معادية الساعات الـ48 الماضية
فوق الـ 53.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة 2026.. ردّد الأدعية المستحبة للصائم
أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 مفاجأة
وصول دفعة جديدة من الجرحي والمرضى الفلسطينيين إلى ميناء رفح البري
أسوان تسجل 48 درجة في الظل.. وهذا موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
السفير السوداني للإمام الأكبر: نُقدر اهتمامكم بأبنائكم السودانيين الدارسين بالأزهر
منزعج من زوجين بيبوسوا بعض | منشور صادم لـ آية سماحة بسبب تصريح عبدالله رشدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يؤكد رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى وتكثيف الحملات .. صور

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

ترأس اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ.

واللواء أ.ح أحمد مصطفى السايس السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات.

محافظة سوهاج

استهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المجلس الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، وموقف الموجة 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

واكد على متابعته الميدانية لحملات الإزالة خلال المرحلة القادمة، للتأكد من تنفيذ الإزالات وفقا للقانون وبكل حسم.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للتصالح على مخالفات البناء، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة ٤٩١٨٥ طلب، ووصلت نسبة إجمالي تنفيذ أعمال البت.93.01٪.

كما وصلت نسبة ما تم تنفيذه وتسليمه للمواطنين 91.80٪، واشاد المحافظ بالجهد المبذول في تنفيذ الإزالات والمجهود الجماعي الذي بذل خلال الفترة السابقة في تنفيذ الموجة 29 لإزالة التعديات، كما تقرر إلغاء شرط طلاء الواجهات من نموذج 8 لتشجيع المواطنين على التقدم للتصالح.

وأكد المحافظ على تطبيق القانون بكل حسم وقوة على الجميع دون أي استثناء أو تهاون، مشدداً على رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لإنجاز أعمال الإزالة فوراً حتى سطح الأرض.

والتأكد من جاهزية ورفع كفاءة وصيانة معدات الوحدات المحلية، مع إحالة أي مسئول متقاعس أو من يثبت تسهيله للمخالفات إلى التحقيق الفوري.

كما تم خلال المجلس عرض الموقف التنفيذي للتعدي على الأراضي الزراعية، حيث أوضح مسئولي الزراعة والأملاك أنه تم منع التعدي على عدد 49 حالة بنطاق المحافظة.

فيما ناقش الاجتماع آلية التنفيذ بملف التقنين، وأكد المحافظ على أهمية إخطار المواطنين في حالة عدم استكمال الإجراءات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب واسترداد الأراضي، مع استمرار التنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتكثيف حملات الإزالة لكافة التعديات الموجودة بنطاق المحافظة لردع المخالفين.

وتناول المجلس عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومتابعة معدلات التنفيذ، وتذليل أي معوقات لاستكمال المشروعات الجارية.

وكذلك ناقش المجلس موقف تجهيز قطع الأراضي المناسبة للمرحلة الثانية من المبادرة، لإقامة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بمركزي أخميم وطهطا، وعمل التنسيق اللازم مع أهالي القرى التي لا يوجد بها أراضي أملاك دولة لتوفير الأراضي المناسبة من خلال المشاركة المجتمعية.

وقد وجه المحافظ بالمتابعة اليومية وإزالة أي عقبات أو مشكلات والحل الفوري لها.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بإعداد تقرير تفصيلي عن كافة الإعلانات بشوارع الوحدات المحلية المختلفة، كونها أحد مصادر الدخل بالنسبة للمحافظة، وعرضه خلال المجلس التنفيذي القادم.

وناقش المجلس بنود الكتاب الدوري بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم بشكل كامل وفعال في المجتمع، مع مراعاة كود الإتاحة المكانية في جميع المنشآت والمصالح الحكومية.

واختتم المجلس التنفيذي بمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، والتأكد من توافر السلع الأساسية واللحوم بمنافذ البيع والمعارض، مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود.

ورفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل، واستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو شكاوى من المواطنين، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وتحقيق راحة المواطنين خلال فترة العيد.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

الأزهري لوفد الطائفة الإنجيلية : وحدة المصريين رسالة طمأنينة وأمان للمجتمع

رئيس جامعة الأزهر

سلامة داود: لدينا أكثر من 30 عميدة يمثلن صورة مشرفة للقيادات النسائية

الشيخ محمد وزوجته

قلقانة عليك.. رسالة حب ودعاء قبل رحلة الحج بين الشيخ محمد أبو بكر وزوجته

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

لعزومات العيد..طريقة عمل ريش ضاني بالخضروات

طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد