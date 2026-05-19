محافظات

للقرى الأكثر احتياجًا.. تضامن سوهاج تطرح صكوك أضاحي بالتقسيط لأول مرة

سوهاج _ أنغام الجنايني

في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من لحوم الأضاحي، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج إطلاق خدمة التقسيط لصكوك الأضاحي لعام 2026، ضمن خطة موسعة للوصول إلى القرى والنجوع والعزب الأكثر احتياجًا بالمحافظة، بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وتأتي المبادرة الجديدة بنظام سداد يمتد على مدار 12 شهرًا، تبدأ أقساطه من 520 جنيهًا شهريًا، في محاولة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للمشاركة في مشروع صكوك الأضاحي، والمساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

مبادرة التضامن الاجتماعي بسوهاج

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن المبادرة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على ذبح الأضاحي، بل يحمل بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا يهدف إلى إدخال الفرحة على آلاف الأسر داخل مختلف مراكز المحافظة.

وأوضح أن المديرية طرحت هذا العام ثلاثة أنواع من الصكوك لتناسب شرائح متعددة من المواطنين، تشمل الصك المستورد الصغير بقيمة 6500 جنيه، والصك المستورد الكبير بقيمة 7700 جنيه، إضافة إلى الصك البلدي بقيمة 9300 جنيه، مع أنظمة سداد مرنة تبدأ بمقدمات متفاوتة ثم أقساط شهرية تمتد لـ11 شهرًا.

وأشار وكيل وزارة التضامن إلى أن مشروع صكوك الأضاحي يحظى بإقبال متزايد عامًا بعد آخر، لما يحققه من تكافل اجتماعي حقيقي داخل المجتمع، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن توزيع اللحوم يتم وفق قواعد دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما لفت إلى أن دار الإفتاء المصرية سبق وأن أكدت جواز شراء صك الأضحية بنظام التقسيط شرعًا، وهو ما شجع الكثير من المواطنين على المشاركة في المشروع دون أعباء مالية كبيرة، بما يضمن استمرار أعمال الخير والتكافل بين أبناء المجتمع.

