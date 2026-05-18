رئيس جامعة سوهاج: مستشفى الطوارئ نموذجًا رائدًا للرعاية الصحية بصعيد مصر

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان زيارة لجنه الإدارة العامة للدعم الفني التابعة للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، لاعتماد مستشفي الطواريء الجامعي تعكس مدي التطور بمنظومة الرعاية الصحية المقدمة داخل المستشفيات الجامعية، وتطبيقها أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأضاف أن مستشفى الطوارئ الجامعي يمتلك كوادر طبية وتمريضية وإدارية متميزة، إلى جانب إمكانات وتجهيزات متطورة، ما يؤهله ليكون نموذجاً رائداً في تقديم الخدمة الطبية بمحافظات صعيد مصر، مثمناً جهود جميع الفرق المشاركة في تنفيذ خطة التطوير وتحقيق معايير الجودة.

وفي هذا السياق اختتمت مستشفيات سوهاج الجامعية فعاليات الزيارة والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام بمستشفى الطوارئ الجامعي، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، و في إطار الاستعدادات الجارية للحصول على الاعتماد وفقاً لمعايير الجودة الوطنية.

وقال الدكتور محمد نصر الدين حمدون عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن زيارة الدعم الفني تضمنت مراجعة شاملة للوثائق والسياسات.

وذلك إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية داخل الأقسام المختلفة، بهدف تقييم مستوى الجاهزية وتقديم الدعم اللازم لاستكمال متطلبات الاعتماد.

وأضاف الدكتور أحمد كمال عبد الحميد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن إدارة المستشفيات حريصة على توفير بيئة عمل متكاملة تدعم تطبيق معايير الجودة، لافتاً إلى أن التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الإدارات ساهم في نجاح الزيارة وتحقيق نتائج إيجابية تعكس حجم الجهد المبذول داخل المستشفى.

وأوضح الدكتور محمد يونس مدير المستشفى والدكتور محمد حسني ابو الدهب نائب مدير المستشفى إن مستشفى الطوارئ يشهد تطوراً مستمراً في مستوى الخدمات الطبية والتجهيزات والبنية التحتية، بما يواكب متطلبات الجودة والاعتماد.

واكد استمرار العمل على رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين على المستشفى.

واستعرضت الدكتورة أسماء جودة، مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى، خلال زياره وفد الهيئة خطة عمل الادارة تحت شعار «خطوات نحو الاعتماد»، والتي تستهدف نشر ثقافة الجودة وسلامة المرضى بين جميع العاملين، وتطبيق المعايير الوطنية بصورة دقيقة داخل مختلف الأقسام.

هذا وقد أشاد وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها مستشفى الطوارئ، وبحجم ونوعية الخدمات الطبية المقدمة لأهالي صعيد مصر، كما أثنى على كفاءة الأطقم الطبية في التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة.

واكد أن تطبيق معايير الجودة بصورة متكاملة سيجعل من المستشفى نموذجاً متميزاً داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.