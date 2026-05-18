استعدادات عيد الأضحى ومواجهة التعديات والكلاب الضالة على قدم وساق في أسيوط

شارك اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمحافظين، وذلك لمتابعة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس مجلس الوزراء التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعضاء الحكومة والمحافظين، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر ذي الحجة واقتراب عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات خلال إجازة العيد، من خلال تعزيز جاهزية المرافق والخدمات العامة، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ أو شكاوى، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من توافر السلع الأساسية وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية إزالة أية تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مهدها، والتعامل الفوري والحاسم مع مخالفات البناء بدون ترخيص، خاصة خلال فترات الإجازات والأعياد.

وفيما يتعلق بالاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خطة الوزارة لتأمين ساحات الصلاة، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومتابعة مواقف سيارات الأجرة والنقل الجماعي للتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية، إلى جانب رفع درجة الاستعداد بالمجازر الحكومية وحظر الذبح خارجها حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

وخلال الاجتماع، أولى رئيس مجلس الوزراء اهتمامًا خاصًا بملف مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، في ضوء تزايد شكاوى المواطنين، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ حلول علمية ومستدامة في إطار الاستراتيجية الوطنية «مصر خالية من السعار 2030».

كما تم استعراض ما تحقق في هذا الملف من تخصيص مواقع لإقامة مراكز الإيواء المؤقتة «الشلاتر»، ومراكز التحصين والتعقيم، وتوفير الأطباء البيطريين والمستلزمات اللوجستية اللازمة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي.

وأكد محافظ أسيوط، في ختام الاجتماع، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى تكثيف المتابعة الميدانية لضمان جاهزية المرافق العامة، وتوافر السلع والخدمات، والتصدي لأي مخالفات أو تعديات، بما يحقق راحة المواطنين ويوفر لهم أجواء آمنة ومستقرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.