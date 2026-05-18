أسيوط.. إزالة 41 حالة تعد على أراضي الدولة والزراعة ومخالفات بناء

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب التعامل الفوري مع مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، وذلك في إطار المرحلة الحالية من الموجة الـ29 للإزالات التي تنفذها الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ حملات مكثفة بمختلف المراكز والقرى، بالتنسيق مع جهات الولاية ومسؤولي المتغيرات المكانية وقوات إنفاذ القانون، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات الأخيرة أسفرت عن إزالة 41 حالة مخالفة متنوعة، تضمنت 29 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 2464 متر مربع، و8 حالات متغيرات مكانية ومخالفات بناء على مساحة 935 متر مربع، فضلًا عن إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة قيراط و23 سهم.

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وأن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية لما يمثله من أهمية في الحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال المقبلة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي حالات تعدي أو مخالفات، من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى والبلاغات.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون، مع مواصلة المتابعة اليومية لضمان تنفيذ مستهدفات الموجة الـ29 وفقًا للجدول الزمني المحدد.