محافظ أسيوط يوجه برفع تراكمات القمامة على ضفاف ترعة الملاح بحي غرب

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف الأحياء والمراكز، في إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أنه جاري تنفيذ أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات المتراكمة على ضفاف ترعة الملاح بنطاق حي غرب مدينة أسيوط، ضمن خطة المحافظة للتعامل الفوري مع بؤر تجمعات المخلفات والقضاء عليها، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة والحد من التلوث وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الدفع بالمعدات وسيارات الحملات الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية لحي غرب برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي، إلى جانب سيارات وحدة مشروع الإنقاذ السريع بالمحافظة برئاسة أحمد رشاد مدير الوحدة، ومعدات إدارة الري برئاسة المهندس مؤمن فريد مدير عام ري أسيوط لرفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها بعيدًا عن الكتلة السكنية، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لمنع تكرار تراكم المخلفات مرة أخرى.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية الحفاظ على نظافة ضفاف المجاري المائية ، مؤكدًا استمرار حملات النظافة بصورة دورية بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لرفع كفاءة الشوارع والمناطق المحيطة بالترع والمصارف وتحسين مستوى النظافة العامة بمختلف أنحاء المحافظة.