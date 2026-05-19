أخبار خدمية..أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5880 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6860 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7840 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54880 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 19 مايو 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.40 جنيه

سعر الشراء: 53.26 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.10 جنيه

سعر الشراء: 61.93 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.29 جنيه

سعر الشراء: 71.10 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.22 جنيه

سعر الشراء: 14.19 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 174.09 جنيه

سعر الشراء: 173.58 جنيه

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم، الثلاثاء 19 مايو 2026، ذروة الموجة الحارة على عدد كبير من محافظات الجمهورية، لافتةً إلى أن محافظات جنوب الصعيد، من بني سويف حتى أسوان، تسجل درجات حرارة قياسية قد تصل في أسوان إلى 48 درجة مئوية، بينما تصل إلى 47 درجة في الأقصر وأبو سمبل.

وأضافت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الهيئة حذرت المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة في أوقات الظهيرة، مع التأكيد على شرب كميات كبيرة من المياه وارتداء الملابس القطنية الفاتحة لتجنب تأثيرات الحرارة الشديدة.

وأوضحت أن بعض مناطق شمال البلاد بدأت تشهد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية نتيجة نشاط الرياح الشمالية القادمة من البحر المتوسط، ما أسهم في تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن الأرصاد تتوقع انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع تحوّل الأجواء إلى طقس ربيعي معتدل نهاية الأسبوع، مع بقاء بعض المناطق الجنوبية تحت تأثير الموجة الحارة لفترة أطول.

وأكدت “غانم” وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية، مع نشاط الرياح البحرية المعتدلة، موضحة أن هذه الرياح لن تتسبب في عواصف ترابية أو اضطرابات قوية.

وختمت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد بتحذير المواطنين من الأنشطة البدنية الشديدة أثناء النهار، خاصة للأطفال وكبار السن، وتوخي الحذر مع المواد القابلة للاشتعال داخل السيارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.