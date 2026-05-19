نائب الشيوخ: حماية المواطن أولوية.. ولا تهاون مع جشع التجار قبل عيد الأضحى

أكد النائب أحمد سمير أن التعامل مع ملف الأسواق قبل عيد الأضحى يحتاج إلى رؤية شاملة تبدأ من مصدر السلعة مرورًا بسلاسل الإمداد وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، مشددًا على أن أي خلل في هذه المنظومة ينعكس مباشرة على الأسعار وجودة المعروض.

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ضبط الأسواق لا يقتصر على الرقابة في مرحلة البيع فقط، بل يتطلب متابعة دقيقة لمراحل الإنتاج والنقل والتخزين، لضمان عدم تسرب سلع غير مطابقة أو حدوث زيادات غير مبررة في الأسعار.

ضبط المنظومة يبدأ من الإنتاج حتى وصول السلعة للمستهلك

وأضاف أن تعزيز دور الأجهزة الرقابية وتكاملها مع الجهات التنفيذية يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق استقرار السوق خلال المواسم، إلى جانب التوسع في المنافذ الحكومية التي توفر بدائل آمنة وبأسعار مناسبة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن حقيقي بين حماية المستهلك ودعم استقرار السوق، بما يضمن وصول السلع للمواطن بجودة مناسبة وسعر عادل خلال موسم عيد الأضحى.