الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ساوثهامبتون يطيح بـ أرسنال من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

صورة من اللقاء
إسلام مقلد

نجح فريق ساوثهامبتون في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على أرسنال بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هدفي ساوثهامبتون روس ستيوارت وشيا شارليس في الدقيقتين 35 و85، بينما سجل هدف أرسنال فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يتأهل ساوثهامبتون للدور نصف النهائي لينتظر القرعة التي ستجري لمعرفة منافسه.

تشكيل الفريقين

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال وتوندا إيكرت المدير الفني لفريق ساوثهامبتون عن التشكيل الرسمي لفريقيهما في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: وايت - موسكيرا - جابرييل - سكيلي.

خط الوسط: أوديجارد - نورجارد - دومان - هافيرتز - مارتينلي.

خط الهجوم: جيسوس.

وجاء تشكيل ساوثهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: بيربتز.

خط الدفاع: بري - هاروود - وود - مانينج.

خط الوسط: براغ - جاندير - فيلوز - عزاز - سينزا.

خط الهجوم: ستيوارت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

ترشيحاتنا

تعبيرية

بعد موافقة الشيوخ .. هل ينجح قانون حماية المنافسة في خفض الأسعار؟

النائب محمد نشأت العمده وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب

وكيل مشروعات النواب : عقول خضراء مبادرة استراتيجية لتمكين شباب الصعيد ودعم الابتكار الزراعي

النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب

نائب: قانون المنافسة يطبق على جميع الأنشطة الاقتصادية دون استثناء

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد