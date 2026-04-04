ساوثهامبتون يطيح بـ أرسنال من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح فريق ساوثهامبتون في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على أرسنال بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هدفي ساوثهامبتون روس ستيوارت وشيا شارليس في الدقيقتين 35 و85، بينما سجل هدف أرسنال فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يتأهل ساوثهامبتون للدور نصف النهائي لينتظر القرعة التي ستجري لمعرفة منافسه.

تشكيل الفريقين

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال وتوندا إيكرت المدير الفني لفريق ساوثهامبتون عن التشكيل الرسمي لفريقيهما في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: وايت - موسكيرا - جابرييل - سكيلي.

خط الوسط: أوديجارد - نورجارد - دومان - هافيرتز - مارتينلي.

خط الهجوم: جيسوس.

وجاء تشكيل ساوثهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: بيربتز.

خط الدفاع: بري - هاروود - وود - مانينج.

خط الوسط: براغ - جاندير - فيلوز - عزاز - سينزا.

خط الهجوم: ستيوارت.