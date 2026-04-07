عالمية.. الغندور يتغنى بأهداف الزمالك أمام المصري

وجه الإعلامي خالد الغندور إشادة بأهداف نادي الزمالك في مرمى المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “كل أهداف الزمالك امس عالمية سواء هدف عدي الدباغ مش سهلة خالص الركنة و توجيه الكرة و هدف ناصر الأول من زاوية صعبة جدا و طبعا الثالث عالمي لو كان حد ثاني غيره كان زمانه احسن لاعب في العالم و هدف حسام بالهد في مكان صعب و حلو جدا”.

وحصل ناصر منسي مهاجم الزمالك على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه ضد المصرى البورسعيدى في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الأبيض 4-1

سجل أسامة زمراوي لاعب فريق المصرى البورسعيدى هدف التقدم لفريقه فى شباك الزمالك، بالدقيقة 12 من عمر المباراة.

وأحرز عدي الدباغ هدف تعادل الزمالك في شباك المصري

ونجح ناصر منسي في تعزيز تقدم الزمالك في الدقيقة 43 بعد تمريرة خلف المدافعين من أحمد فتوح ذهبت إلى ناصر منسي الأخير سددها من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى سكنت الزاوية اليمنى.

وعزز ناصر منسي تقدم الزمالك في الدقيقة ٧٧ بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من ناصر منسي بطريقة غير متوقعة بوجه القدم لتسكن الشباك

ونجح حسام عبد المجيد في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة ٨٧ بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها عبد الله السعيد بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية حسام عبد المجيد ارتطمت بالعارضة