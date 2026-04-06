جراحة في القلب.. الغندور يطالب الجمهور بالدعاء لـ جمال عبد الحميد

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة دعم لنجم منتخب مصر السابق جمال عبد الحميد بعد إجرائه عمليه جراحيه دقيقه في القلب ،وذلك عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور:كابتن مصر و الرأس حربة التاريخي للكرة المصرية كابتن جمال عبد الحميد عمل دعامة في القلب اليوم اتمني من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل .



في سياق اخر كان قد علق جمال عبد الحميد لاعب منتخب مصر السابق علي مباراة مصر وأسبانيا، التي جمعت الفريقين، في إطار الاستعدادات للمشاركة ببطولة كأس العالم 2026.

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية:"

احمد فتوح بعد مباراة اسبانيا اثبت للجميع انه افضل باك شمال في العالم كله مش بس ف افريقيا

اللى يقدر يووقف لعيب ب امكانيات وقدرات لامين يامال يقدر يوقف اي لعيب في العالم".

واضاف :"مباراة زي اسبانيا دى تثبتلك ان مواهب الزمالك هى اعلى كواليتي ف افريقيا ولو متوفر ليهم فلوس ف الاهلى هيقدرو ينافسو كبار اندية اوروبا".