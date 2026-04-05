سجل هدفين.. ناصر منسي رجل مباراة الزمالك والمصرى في الدوري

حصل ناصر منسي مهاجم الزمالك على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه ضد المصرى البورسعيدى في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب بطولة الدوري المصري الممتازوالتي انتهتبفوز الأبيض 4-1

سجل أسامة زمراوي لاعب فريق المصرى البورسعيدى هدف التقدم لفريقه فى شباك الزمالك، بالدقيقة 12 من عمر المباراة.

وأحرز عدي الدباغ هدف تعادل الزمالك في شباك المصري

ونجح ناصر منسي في تعزيز تقدم الزمالك في الدقيقة 43 بعد تمريرة خلف المدافعين من أحمد فتوح ذهبت إلى ناصر منسي الأخير سددها من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى سكنت الزاوية اليمنى.

وعزز ناصر منسي تقدم الزمالك في الدقيقة ٧٧ بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من ناصر منسي بطريقة غير متوقعة بوجه القدم لتسكن الشباك

ونجح حسام عبد المجيد في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة ٨٧ بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها عبد الله السعيد بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية حسام عبد المجيد ارتطمت بالعارضة

تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

تشكيل المصري كالتالي :-

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الظهر: كريم العراقي ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، مصطفى العش ، أحمد أيمن منصور .

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة ، أسامة زمراوي.

الهجوم: منذر طمين ، صلاح محسن