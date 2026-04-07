هل الزواج بدون ولي باطل أم صحيح؟.. احذروا الوقوع في الحرام
تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع
حرب نهاية الزمان.. هل يظهر المهدي المنتظر بعد انتهاء مهلة ترامب لإيران؟
محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع.. بعد قليل
مرحلة الحسم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-4-2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟
هل تقرر تغيير موعد امتحانات شهر ابريل 2026 بالمدارس للمرة الثانية؟|التعليم تنفي
هل يجوز ترويع الناس ولو على سبيل المزاح؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
بـ73 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق
الأرقام غير دقيقة.. شبانة يرد على اتهام مجلس الأهلي بإهدار المال العام
الليلة.. مواجهة نارية بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

كثيرا ما تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قضاءه على القدرات العسكرية الإيرانية، في حين أن طهران، قللت من الأقوال، وأجابت على الادعاءات بالأفعال. 

ليأتي إسقاط الطائرات الأمريكية، على اختلاف أنواعها ردا على إدعاءاته. ترامب، تحت ضغط متصاعد، وإسقاط الطائرات، يهدد بتصعيد فتيل مواجهة لا يمكن التنبؤ بعواقبها. 

مع طول أمد الحرب، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. تتحول المواجهة بين إيران وواشنطن. إلي مرحلة أخطر وأكثر تعقيدا. اسقاط مقاتلات أمريكية، يمثل نقطة فاصلة في قواعد الاشتباك. ويضع واشنطن، أمام اختبار صعب، بين الرد العسكري المباشر، أو كبح جماح الأزمة.

 وسط هذا الضغط الهائل، يظهر الرئيس الأمريكي، مترددا بين خطاب التصعيد، والدعوة إلى التهدئة. مطلقا تصريحات متناقضة تعكس حجم التحدي، الذي يواجهه. وتزيد من الترقب العالمي، بشأن الخطوة التالية، وهذا الصراع المتفجر.

احتدام المواجهة من فلسطين المحتلة، إلي إيران ولبنان واليمن. سياق يفقد الأمريكي والإسرائيلي. السيطرة علي الميدان. علي الرغم من تفاوت الامكانات العسكرية. ولا سيما، تفوقهما الجوي والتكنولوجي. الحرب من أبوابها الواسعة، تدخلها طهران، "وحزب الله"و"أنصار الله"، بـ مفاجأت متتالية وغير متوقعة. لتغيير ميزان القوي والردع، في تقاطع نادر للمعارك. أشعل أطراف جبهة المقاومة والميدان. بضربات استراتيجية. الانزال الأمريكي، لإنقاذ أحد الطيارين، حول نهار الأمريكيين، إلي جحيم. حيث ملأ حطام الطائرات ساحة المعركة. واحتل الوعي الأمريكي بقوة. 

المقاومة في لبنان، جددت بضربها المدمرة الإسرائيلية، قبالة السواحل اللبنانية. ملحمة مدمرة "ساعر"، 2006. كإعلان عن ساحة معارك جديدة. تطوران عسكريان، يعيدان لجم الغطرسة العسكرية للحلف الصهيو أمريكي، ويرسمان ملامح الميدان بلغة المقاومة، بعد اكثر من شهر علي العدوان الأكثر شراسة في التاريخ الحديث.

وحسب تقارير ودراسات بحثية عسكرية، فقد أفرغ الأمريكي والإسرائيلي، تقريبا ما في مستودعاتهما من وسائل قتل وتدمير. فيما جبهة المقاومة، تفتح علي المعتدين، مفاجأت وقدرات استراتيجية، مقدمة معركة متدرجة بالسلاح المتطور كما ونوعا، والأهداف الموجعة في قلب الكيان. ومصالح جيش الولايات المتحدة. 

خلاصة، المجابهات الممتدة، من إيران إلي لبنان، حيث تحترق المصالح الحيوية للكيان. تنبأ بطفرة نوعية في إدارة القتال. متصلة بقرار سياسي حاسم وواضح، لخوض الحرب، في تحقيق الأهداف وكسر المعتدين.

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

ميدو

بعد حبس نجله… أول تعليق من ميدو في أحدث ظهور له

مجتبى خامنئي

إعلام أمريكي: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في مدينة قم وسط إيران

الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا باستهداف خطوط السكك الحديدية في إيران

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

بالصور

بعد ارتفاعات الأسعار.. أرخص سيارة زيرو تقدمها شيري في مصر

تخبطات سعرية.. أرخص سيارتين أتوماتيك زيرو في مصر

أرخص سيارتين أتوماتيك
أرخص سيارتين أتوماتيك
أرخص سيارتين أتوماتيك

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

