إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

كثيرا ما تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قضاءه على القدرات العسكرية الإيرانية، في حين أن طهران، قللت من الأقوال، وأجابت على الادعاءات بالأفعال.

ليأتي إسقاط الطائرات الأمريكية، على اختلاف أنواعها ردا على إدعاءاته. ترامب، تحت ضغط متصاعد، وإسقاط الطائرات، يهدد بتصعيد فتيل مواجهة لا يمكن التنبؤ بعواقبها.

مع طول أمد الحرب، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. تتحول المواجهة بين إيران وواشنطن. إلي مرحلة أخطر وأكثر تعقيدا. اسقاط مقاتلات أمريكية، يمثل نقطة فاصلة في قواعد الاشتباك. ويضع واشنطن، أمام اختبار صعب، بين الرد العسكري المباشر، أو كبح جماح الأزمة.

وسط هذا الضغط الهائل، يظهر الرئيس الأمريكي، مترددا بين خطاب التصعيد، والدعوة إلى التهدئة. مطلقا تصريحات متناقضة تعكس حجم التحدي، الذي يواجهه. وتزيد من الترقب العالمي، بشأن الخطوة التالية، وهذا الصراع المتفجر.

احتدام المواجهة من فلسطين المحتلة، إلي إيران ولبنان واليمن. سياق يفقد الأمريكي والإسرائيلي. السيطرة علي الميدان. علي الرغم من تفاوت الامكانات العسكرية. ولا سيما، تفوقهما الجوي والتكنولوجي. الحرب من أبوابها الواسعة، تدخلها طهران، "وحزب الله"و"أنصار الله"، بـ مفاجأت متتالية وغير متوقعة. لتغيير ميزان القوي والردع، في تقاطع نادر للمعارك. أشعل أطراف جبهة المقاومة والميدان. بضربات استراتيجية. الانزال الأمريكي، لإنقاذ أحد الطيارين، حول نهار الأمريكيين، إلي جحيم. حيث ملأ حطام الطائرات ساحة المعركة. واحتل الوعي الأمريكي بقوة.

المقاومة في لبنان، جددت بضربها المدمرة الإسرائيلية، قبالة السواحل اللبنانية. ملحمة مدمرة "ساعر"، 2006. كإعلان عن ساحة معارك جديدة. تطوران عسكريان، يعيدان لجم الغطرسة العسكرية للحلف الصهيو أمريكي، ويرسمان ملامح الميدان بلغة المقاومة، بعد اكثر من شهر علي العدوان الأكثر شراسة في التاريخ الحديث.

وحسب تقارير ودراسات بحثية عسكرية، فقد أفرغ الأمريكي والإسرائيلي، تقريبا ما في مستودعاتهما من وسائل قتل وتدمير. فيما جبهة المقاومة، تفتح علي المعتدين، مفاجأت وقدرات استراتيجية، مقدمة معركة متدرجة بالسلاح المتطور كما ونوعا، والأهداف الموجعة في قلب الكيان. ومصالح جيش الولايات المتحدة.

خلاصة، المجابهات الممتدة، من إيران إلي لبنان، حيث تحترق المصالح الحيوية للكيان. تنبأ بطفرة نوعية في إدارة القتال. متصلة بقرار سياسي حاسم وواضح، لخوض الحرب، في تحقيق الأهداف وكسر المعتدين.