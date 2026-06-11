ذكرى ميلاده … محطات إنسانية وفنية في حياة نجاح الموجي

يحل اليوم، ذكري ميلاد الفنان الكبير نجاح الموجي، والذي يعد واحد من أهم الفنانين الكوميدين في مصر.



وُلد نجاح الموجي في 11 يونيو عام 1945، بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية. أنجبت والدته 11 شقيقًا، لم يتبقَ منهم سوى ثلاثة فقط.

التحق بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، حيث حصل على درجة البكالوريوس، ثم حاول الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية أكثر من مرة، لكنه لم يوفق في اجتياز اختبارات القبول.



كان اسمه الحقيقي عبد المعطي، لكنه اختار لنفسه اسم "نجاح" تيمنًا بشقيقه الأكبر الذي يكبره بعشر سنوات، وكان قد تقاعد من عمله. وقد كان الأقرب إليه، فقرر أن يحمل اسمه الفني على اسمه.

رغم شغفه بالفن، لم يتخلَّ نجاح الموجي عن عمله الحكومي، وظل يشغل مناصب رسمية حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة الثقافة.



بدأ نجاح الموجي مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينيات، حين أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم أول أدواره في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969م، لتكون تلك البداية لانطلاقة فنية كبيرة.



شارك لاحقًا في العديد من المسرحيات في مسرح الدولة والقطاع الخاص، من أبرزها: "المتزوجون" و"خد الفلوس واجري" و"رقص الديوك" و"مولد سيدي المرعب".

وفاة نجاح الموجي :

وتوفي الفنان القدير الكوميدي نجاح الموجي بعد صرخات متعددة بجانب شرفة غرفته، فجر يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 1998 بالقاهرة، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية فاجأته بعد عودته إلى منزله من المسرح حيث كان يقوم بدوره في مسرحية «سيدي المرعب»، وعملت ابنته الإعلامية «آيتن الموجي» التي عاشت مع والدها الساعات الأخيرة في حياته، وذلك عندما تعرض لوعكة صحية مفاجئة جعلته يقترب من شرفة الشقة يضرب بيديه ويصرخ عاليًا مرددًا: “يارب”