جملة واحدة قد تُنهي الزواج فورًا.. تحذير صادم من أخصائي الصحة النفسية

في تحذير لافت، أكد أخصائي الصحة النفسية محمد هاني أن العلاقة الزوجية قد تصل إلى نقطة اللاعودة بسبب جملة واحدة فقط، إذا خرجت من الزوج في لحظة غضب، لكنها تترك أثرًا نفسيًا عميقًا لا يمكن تجاوزه بسهولة.

الجملة الأخطر في العلاقة الزوجية

وأوضح هاني من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن من أخطر العبارات التي قد يقولها الزوج لزوجته هي:

أنا ندمان إني اتجوزتك

أو أي صيغة تحمل نفس المعنى.

هذه الجملة لا تُعتبر مجرد تعبير عن غضب، بل رسالة مباشرة تهدم أساس العلاقة، لأنها تضرب أهم ركن فيها وهو الشعور بالأمان والانتماء.

لماذا هذه الجملة مدمرة نفسيًا؟

بحسب مبادئ علم النفس، تعتمد العلاقات الصحية على الإحساس بالتقدير والقبول. وعندما يسمع أحد الطرفين أنه خطأ في حياة الآخر، يتحول الحب إلى شعور بالرفض والإهانة.

وتكمن خطورة هذه الجملة في أنها:

تُفقد الطرف الآخر ثقته بنفسه

تزرع الشك في كل لحظات العلاقة السابقة

تُشعر الزوجة بأنها غير مرغوب فيها

تخلق جرحًا نفسيًا قد لا يلتئم

كلمات أخرى تحمل نفس الخطورة

يشير الخبراء إلى أن هناك عبارات أخرى قد تكون بنفس التأثير، مثل:

إنتِ السبب في تعاستي

لو رجع بيا الزمن مش هختارك

أنا مش طايقك

كل هذه الجمل تندرج تحت ما يُعرف بـ العنف النفسي، الذي قد يكون أخطر من الخلافات العادية.

هل يمكن إصلاح العلاقة بعد هذه الجملة؟

الإجابة ليست سهلة. فالأمر يتوقف على:

مدى تكرار هذه الكلمات

طريقة الاعتذار والتصحيح

استعداد الطرفين لإعادة بناء الثقة

لكن في بعض الحالات، خاصة إذا تكررت الإهانة، قد تصل العلاقة إلى الانفصال العاطفي أو الفعلي.

كيف نتجنب الوصول لهذه المرحلة؟

التحكم في الغضب قبل الكلام

اختيار الكلمات بعناية

تأجيل النقاش وقت الانفعال

التعبير عن المشكلة بدون إهانة

وأختتم أخصائي الصحة النفسية حديثه بتوجية نصيحة للزوج، قائلا: الكلمات لا تُنسى، خاصة داخل العلاقة الزوجية. جملة واحدة قد تُقال في لحظة، لكنها تظل محفورة في الذاكرة لسنوات، وقد تكون السبب في نهاية علاقة كاملة.