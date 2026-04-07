أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. كم يسجل عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 حالة من الاستقرار مع بداية التعاملات الصباحية، وذلك عند نفس المستويات التي سجلها المعدن الأصفر خلال ختام تعاملات أمس الاثنين، في ظل ترقب تحركات الأسعار عالميًا وتأثيرها على السوق المحلي.

ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل 8150 جنيهًا للبيع و8090 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21

بلغ 7130 جنيهًا للبيع و7080 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18

سجل 6110 جنيهات للبيع و6070 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 14

بلغ 4755 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب

سجل 57040 جنيهًا للبيع و56640 جنيهًا للشراء

سعر الأونصة بالجنيه

بلغ 253450 جنيهًا للبيع و251670 جنيهًا للشراء

سعر الأونصة بالدولار

سجلت نحو 4645.54 دولار

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الذهب محليًا بالتزامن مع حالة من الترقب في الأسواق العالمية، وسط متابعة المستثمرين لتحركات الأسعار العالمية وعوامل العرض والطلب التي تؤثر بشكل مباشر على سوق الذهب في مصر