سعر الذهب اليوم في مصر 7 أبريل 2026 وعيار 21 يسجل 7130 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر .. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات، مع استمرار متابعة المواطنين لحركة المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المحلية والعالمية.

ويحظى الذهب باهتمام واسع داخل السوق المصري، حيث يعد عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين، ما يجعله المؤشر الأبرز لقياس اتجاهات الأسعار اليومية داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات

سجل سعر الذهب عيار 21، الفئة الأكثر انتشارا في السوق المصري، نحو 7130 جنيها للبيع و7080 جنيها للشراء، وهو ما يعكس استقرارا نسبيا في مستويات التداول خلال تعاملات اليوم.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 57040 جنيها للبيع و56640 جنيها للشراء، ليواصل التحرك في نفس النطاق السعري المرتبط بحركة عيار 21 الذي يمثل الأساس في تسعير الجنيه الذهب.

سعر الذهب عيار 24 في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية نحو 5.8148 جنيها للبيع و5.8091 جنيها للشراء، وهو العيار الأعلى نقاء بين الأعيرة المختلفة، ويستخدم عادة في السبائك والاستثمار طويل الأجل.

ويعكس هذا السعر استقرارا في الفئة الأعلى من حيث القيمة، والتي ترتبط بشكل مباشر بحركة الأسواق العالمية.

سعر الذهب عيار 22 في الأسواق

بلغ سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة المصرية نحو 5.7469 جنيها للبيع و25.7417 جنيها للشراء، وهو من الأعيرة التي تلقى رواجا متوسطا مقارنة بعيار 21، ويستخدم في بعض المشغولات الذهبية.

ويأتي هذا العيار في مرتبة وسطى بين الأعيرة من حيث السعر والنقاء، ما يجعله خيارا لبعض الفئات.

سعر الذهب عيار 18 في مصر

حقق سعر الذهب عيار 18 نحو 5.6111 جنيها للبيع و5.6068 جنيها للشراء، ويعد من الأعيرة الأقل سعرا، ويتميز بانتشاره في المشغولات الحديثة التي تعتمد على التصميمات المتنوعة.

ويشهد هذا العيار إقبالا من فئة الشباب، نظرا لانخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأعلى.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات نحو 57040 جنيها للبيع و56640 جنيها للشراء، وهو من أبرز أدوات الاستثمار في الذهب داخل السوق المحلي، حيث يفضله الكثيرون لسهولة تداوله واحتفاظه بقيمته.

ويرتبط سعر الجنيه الذهب بشكل مباشر بسعر عيار 21، ما يجعله مؤشرا مهما لحركة السوق.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

لا يتحرك سعر الذهب بشكل عشوائي، بل يخضع لعدة عوامل رئيسية تتحكم في اتجاهاته داخل السوق المحلي والعالمي.

يأتي قانون العرض والطلب في مقدمة هذه العوامل، حيث يؤدي ارتفاع الطلب على شراء الذهب إلى زيادة الأسعار، بينما يؤدي تراجع الإقبال إلى انخفاضها.

كما تلعب معدلات التضخم دورًا محوريًا، إذ يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل تراجع القوة الشرائية للعملات.

وترتبط أسعار الفائدة بعلاقة عكسية مع الذهب، فكلما ارتفعت الفائدة اتجهت السيولة نحو البنوك، بينما يؤدي انخفاضها إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس.

وتؤثر الأزمات الجيوسياسية بشكل مباشر على أسعار الذهب، حيث يزداد الطلب عليه في أوقات التوترات العالمية باعتباره أداة تحوط آمنة.

كما أن سياسات البنوك المركزية، خاصة المتعلقة بالاحتياطي النقدي، تلعب دورا مهما في تحديد قيمة الذهب مقابل العملات المختلفة.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تشير المؤشرات الآتية إلى استمرار حالة الترقب في سوق الذهب، مع احتمالات حدوث تحركات محدودة وفقا للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ويظل الذهب من أبرز أدوات الادخار التي يعتمد عليها المواطنون في مواجهة التقلبات الاقتصادية، ما يضمن استمرار الطلب عليه في السوق المصري.