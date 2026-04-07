موقف النادي كان سليما.. أمير مرتضى يكشف كواليس أزمة عقد زيزو مع الزمالك
الإندبندنت البريطانية: السياحة في مصر لم تتأثر بالصراع بالشرق الأوسط
سعر الذهب اليوم في مصر 7 أبريل 2026 وعيار 21 يسجل 7130 جنيها
اتهامات بالمعاكسة تتحول إلى جريمة في تلا .. أسرة الضحية تفضح كواليس الغدر وتطالب بالقصاص
أفضل 5 أذكار بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويغفلها كثيرون
ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص
لحماية الملاحة بمضيق هرمز.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بحريني اليوم
6 آلاف جنيه للتوثيق.. التعليم تحسم الجدل حول ختم شهادات الدبلومة الأمريكية
نقل للعناية المركز … نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل مرض والده
بعد شم النسيم.. 7 إجازات أخرى يحصل عليها الموظفون في 2026
مشروع عملاق.. النقل تنشر أحدث تصوير جوي للمرحلة للخط الرابع لمترو الأنفاق
توجهوا لأقرب مكان آمن.. صفارات الإنذار تدوي في البحرين ونداء عاجل من الداخلية
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب اليوم في مصر .. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات، مع استمرار متابعة المواطنين لحركة المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المحلية والعالمية.

ويحظى الذهب باهتمام واسع داخل السوق المصري، حيث يعد عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين، ما يجعله المؤشر الأبرز لقياس اتجاهات الأسعار اليومية داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات

سجل سعر الذهب عيار 21، الفئة الأكثر انتشارا في السوق المصري، نحو 7130 جنيها للبيع و7080 جنيها للشراء، وهو ما يعكس استقرارا نسبيا في مستويات التداول خلال تعاملات اليوم.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 57040 جنيها للبيع و56640 جنيها للشراء، ليواصل التحرك في نفس النطاق السعري المرتبط بحركة عيار 21 الذي يمثل الأساس في تسعير الجنيه الذهب.

سعر الذهب عيار 24 في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية نحو 5.8148 جنيها للبيع و5.8091 جنيها للشراء، وهو العيار الأعلى نقاء بين الأعيرة المختلفة، ويستخدم عادة في السبائك والاستثمار طويل الأجل.

ويعكس هذا السعر استقرارا في الفئة الأعلى من حيث القيمة، والتي ترتبط بشكل مباشر بحركة الأسواق العالمية.

سعر الذهب عيار 22 في الأسواق

بلغ سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة المصرية نحو 5.7469 جنيها للبيع و25.7417 جنيها للشراء، وهو من الأعيرة التي تلقى رواجا متوسطا مقارنة بعيار 21، ويستخدم في بعض المشغولات الذهبية.

ويأتي هذا العيار في مرتبة وسطى بين الأعيرة من حيث السعر والنقاء، ما يجعله خيارا لبعض الفئات.

سعر الذهب عيار 18 في مصر

حقق سعر الذهب عيار 18 نحو 5.6111 جنيها للبيع و5.6068 جنيها للشراء، ويعد من الأعيرة الأقل سعرا، ويتميز بانتشاره في المشغولات الحديثة التي تعتمد على التصميمات المتنوعة.

ويشهد هذا العيار إقبالا من فئة الشباب، نظرا لانخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأعلى.

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات نحو 57040 جنيها للبيع و56640 جنيها للشراء، وهو من أبرز أدوات الاستثمار في الذهب داخل السوق المحلي، حيث يفضله الكثيرون لسهولة تداوله واحتفاظه بقيمته.

ويرتبط سعر الجنيه الذهب بشكل مباشر بسعر عيار 21، ما يجعله مؤشرا مهما لحركة السوق.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

لا يتحرك سعر الذهب بشكل عشوائي، بل يخضع لعدة عوامل رئيسية تتحكم في اتجاهاته داخل السوق المحلي والعالمي.

يأتي قانون العرض والطلب في مقدمة هذه العوامل، حيث يؤدي ارتفاع الطلب على شراء الذهب إلى زيادة الأسعار، بينما يؤدي تراجع الإقبال إلى انخفاضها.

كما تلعب معدلات التضخم دورًا محوريًا، إذ يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل تراجع القوة الشرائية للعملات.

وترتبط أسعار الفائدة بعلاقة عكسية مع الذهب، فكلما ارتفعت الفائدة اتجهت السيولة نحو البنوك، بينما يؤدي انخفاضها إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس.

وتؤثر الأزمات الجيوسياسية بشكل مباشر على أسعار الذهب، حيث يزداد الطلب عليه في أوقات التوترات العالمية باعتباره أداة تحوط آمنة.

كما أن سياسات البنوك المركزية، خاصة المتعلقة بالاحتياطي النقدي، تلعب دورا مهما في تحديد قيمة الذهب مقابل العملات المختلفة.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تشير المؤشرات الآتية إلى استمرار حالة الترقب في سوق الذهب، مع احتمالات حدوث تحركات محدودة وفقا للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ويظل الذهب من أبرز أدوات الادخار التي يعتمد عليها المواطنون في مواجهة التقلبات الاقتصادية، ما يضمن استمرار الطلب عليه في السوق المصري.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

ميدو

بعد حبس نجله… أول تعليق من ميدو في أحدث ظهور له

أسعار العملات الأجنبية

استقرار الدولار والإسترليني وارتفاع طفيف لليورو.. أسعار العملات اليوم

صورة أرشيفية

أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم

جانب من الحدث

دراسة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة منطقة الحصري والمحاور الحيوية بمدينة 6 أكتوبر

بالصور

تخبطات سعرية.. أرخص سيارتين أتوماتيك زيرو في مصر

أرخص سيارتين أتوماتيك
أرخص سيارتين أتوماتيك
أرخص سيارتين أتوماتيك

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد