أسعار الذهب اليوم في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا اليوم الثلاثاء 7-4-2026 ، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 7,130 جنيه للشراء و7,080 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 57,040 جنيه للشراء و56,640 جنيه للبيع، ما يعكس حالة من التوازن في السوق وسط تقلبات عالمية محدودة.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 8,150 جنيه للبيع و 8,090 جنيه للشراء

عيار 21: 7,130 جنيه للبيع و 7,080 جنيه للشراء

7,130 جنيه للبيع و 7,080 جنيه للشراء عيار 18: 6,110 جنيه للبيع و 6,070 جنيه للشراء

6,110 جنيه للبيع و 6,070 جنيه للشراء عيار 14: 4,755 جنيه للبيع و 4,720 جنيه للشراء

4,755 جنيه للبيع و 4,720 جنيه للشراء الجنيه الذهب: 57,040 جنيه للبيع و 56,640 جنيه للشراء

57,040 جنيه للبيع و 56,640 جنيه للشراء الأونصة بالجنيه: 253,450 جنيه للبيع و 251,670 جنيه للشراء

253,450 جنيه للبيع و 251,670 جنيه للشراء الأونصة بالدولار: 4,650.95 دولار

سعر الذهب الان

عيار 24 هو الأعلى سعرًا بين الأعيرة، حيث سجل 8,150 جنيه للبيع مقابل 8,090 جنيه للشراء، ويُعد المعيار المفضل للمستثمرين والمشترين الباحثين عن أعلى قيمة ذهبية.

عيار 21 يُعتبر الأكثر تداولًا في السوق المحلي، وسجل اليوم 7,130 جنيه للبيع و7,080 جنيه للشراء، وهو المعيار القياسي المستخدم لحساب أسعار المشغولات الذهبية مثل الخواتم والأساور.

عيار 18 وعيار 14 سجلا 6,110 و4,755 جنيه للبيع على التوالي، ويُستخدمان غالبًا في المشغولات البسيطة أو المزج مع معادن أخرى لتخفيض التكلفة.

الجنيه الذهب حافظ على استقراره عند 57,040 جنيه للبيع و56,640 جنيه للشراء، ويُستخدم كمعيار استثماري مهم للمواطنين الراغبين في الادخار بالذهب.

الأونصة سجلت 253,450 جنيه للجنيه المحلي، و4,650.95 دولار عالميًا، مما يعكس القيمة الدولية للذهب مقابل العملات الأجنبية، فيما بلغ دولار الصاغة 54.49 جنيه مقابل 54.30 جنيه في البنوك، ما يشير إلى هامش الربح للصاغة المحليين.