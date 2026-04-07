غير مستقرة.. ابن عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالة والده الصحية

كشف أحمد عبد الرحمن أبو زهرة عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والذي يمكث حاليا فى أحد المستشفيات فى الجيزة.

وقال أحمد عبد الرحمن أبو زهرة فى تصريح خاص لصدى البلد: إن حالة والدي غير مستقرة حتى الآن، فهو لديه مشكلة فى التنفس حيث يوضع على ماسك تنفس الأوكسحين، وبمجرد إزالة الماسك يتعرض أيضا إلى اتكاسة، وبالتالي حالته غير مستقرة، ولم يستطع الكلام.

وأضاف أحمد عبد الرحمن أبو زهرة : ما يتردد بشأن التحسن الطفيف فى حالته حتى الآن ليس لدي علم بهذا الأمر، ولكن أتمنى أن تتحسن حالة والدي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن باقي أجهزة الجسم بحالة جيدة وفقا للتقارير والأشعات الطبية.

وقد قال أحمد أبو زهرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد":"لسه زي ما هو، الحالة ثابتة، لا هو تدهور ولا تحسن، ولسه بيعاني من نفس مشاكل الأكسجين والتنفس بقاله كذا يوم"، مؤكدًا أنه لم يحدث أي تغيير حقيقي في حالته منذ ظهور أزمة الأكسجين واحتمال وجود مشكلة في الرئة.

وأضاف أن الأسرة لا تملك خيارات طبية كثيرة في التعامل مع الحالة، خاصة مع وجود اشتباه في وجود ورم بالرئة، موضحًا أن إجراء عينة لتحديد طبيعة الحالة يُعد خطرًا على صحته نظرًا لكبر سنه، قائلًا: "حتى لو خدوا عينة، هو مش هيستحمل العلاجات، فبنستنى تحسن حالته، وعشان كده طلبت من الناس تدعيله".

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية حاليًا تتمثل في انخفاض مستوى الأكسجين عند إزالة الماسك، ما يستدعي أحيانًا استخدام وسائل دعم إضافية، مؤكدًا أنه "لسه ما وصلش لمرحلة التنفس الصناعي".

وأوضح أنه كان يتلقى العلاج في مستشفى لا تحتوي على عناية مركزة خاصة، قبل أن يتم نقله منذ عدة أيام إلى مستشفى أخرى مجهزة، وذلك بعد طلب من الأسرة واستجابة سريعة من وزير الصحة، لتوفير رعاية أفضل وعزل الحالة.

وتابع: "الأشعات اللي اتعملت بتقول إن في حاجة على الرئة، لكن مش معروف إذا كانت مية على الرئة ولا ورم، إلا لو اتاخدت عينة، ودي خطوة خطرة في سنه، لدكاترة قالوا ممكن نعملها لو إحنا موافقين، لكن إحنا رفضنا عشان خطورتها".

ولفت إلى أن الوعي لدى والده محدود حاليًا، حيث يكتفي بردود فعل بسيطة مثل فتح العينين أو التأثر، دون القدرة على التفاعل بشكل أكبر.