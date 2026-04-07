محافظ الشرقية يشهد احتفالية جمعية الأورمان بيوم اليتيم

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية احتفالية جمعية الأورمان بالشرقية والمُقامة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي، لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والأمهات المثاليات من الأرامل وتجهيز العرائس من أبناء المحافظة.

وقد حضر الاحتفالية، المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، ومحمود ابو السعود مدير المشروعات بجمعية الأورمان فرع الشرقية وعدد من الطلاب والطالبات المتفوقين والأمهات المثاليات والعرائس الأيتام من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لمحافظ الشرقية أكد خلالها الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

كما أشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لمؤسسات المجتمع المدني بمواصلة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكة الحماية الإجتماعية من خلال دعم المواطنين الأكثر إحتياجاً.

وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بأبنائه المتفوقين من الطلاب والطالبات الذين حققوا النجاح والتميز رغم الظروف الإجتماعية ، مشيداً بقصص كفاح الأمهات المثاليات من الأرامل، اللاتي قدمن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وتحملن مسئولية تربية أبناءهن بمفردهن حتى نماذج مشرفة تُساهم في بناء وتنمية الوطن.

وأكد على تقديم كافة المساعدة لتجهيز البنات اليتيمات وإدخال الفرحة على قلوبهن.

من جانبه أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية أن المديرية لا تدخر جهداً فى التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الاكثر إحتياجا بنطاق المحافظة.

ولفت إلى أن هذه الجهود تعكس روح التكافل والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

فيما أكد محمود أبو السعود مدير المشروعات بجمعية الأورمان فرع الشرقية أن الجمعية تواصل دورها المجتمعي الرائد تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، لتعزيز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.

ونوه بأن تنظيم مثل هذه الإحتفاليات يعكس إلتزام الجمعية بمساندة ودعم النماذج المتميزة والمشرفة ومساندة الأسر المستحقة، بما يُسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وإنسانية.

وخلال الاحتفالية كرم محافظ الشرقية، ١٠ طلاب وطالبات من المتفوقين بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير، تشجيعاً لهم على مواصلة التفوق في المراحل التعليمية المختلفة ، فضلاً عن تكريم ١٠ من الأمهات المثاليات بمنحهم مبالغ مالية تقديراً لقصص كفاحهن، بالإضافة إلى تسليم مساعدات لـ١٠ عرائس من الفتيات غير القادرات دعماً لهن في إتمام زفافهن ولإدخال الفرحة علي قلوبهن، كما قامت الجمعية بتوزيع ملابس جديدة لـ ١٥٠ طفل وطفلة من الأيتام وإدخال الفرحة على قلوبهم.

وفي نهاية الإحتفالية أعرب المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الشرقية ودعوته لهم لحضور إحتفالية المحافظة بتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية وإلتقاط صور تذكارية مع المحافظ مقدمين له الشكر والتقدير ولجميع أعضاء الجهاز التنفيذي.

وعلى هامش الإحتفالية أهدى مدير المشروعات بجمعية الأورمان فرع الشرقية درعاً تذكارياً لمحافظ الشرقية تقديراً لمجهوداته الملموسه في تعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المحافظة.

كما أهدى لوكيل وزارة التضامن الإجتماعي درعاً تذكارياً لتعاونه المثمر مع الجمعية لمساندة الأسر الأكثر إحتياجاً من أهالي المحافظة.