تغيب موظفين وغلق مقرات عدد من الوحدات المحلية وإحالة المقصرين للتحقيق بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بضرورة تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على جميع المنشآت الحكومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط منظومة العمل ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، والتعامل معها بكل حزم وفقاً للقانون، بما يحقق الانضباط الوظيفي ويرتقي بمستوى الأداء داخل الجهاز الإداري بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد المحافظ أن المتابعة الميدانية تعد أحد أهم أدوات حوكمة العمل داخل الوحدات المحلية، لما لها من دور فاعل في تعزيز الانضباط الإداري والتأكد من تواجد العاملين بمقار عملهم، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه إطار تنفيذ توجيهات المحافظ بإحكام الرقابة على الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية بنطاق المحافظة تم تشكيل لجان تفتيشية من فريق عمل الإدارة للمرور المفاجئ على عدد من الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من انتظام سير العمل ومراجعة التزام العاملين بالنوبتجيات علي مدار اليوم.

أوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية أنه تم تنفيذ جولات المتابعة للمرور على الوحدات المحلية بمراكز مشتول السوق ومنيا القمح وأولاد صقر وذلك لمتابعة إنتظام العمل والتأكد من التزام العاملين بالنوبتجيات المحددة لهم.

وخلال أعمال المتابعة تبين عدم تواجد عدد من العاملين المكلفين بالنوبتجيات الصباحية والمسائية في بعض الوحدات المحلية (الطيبة و ملامس و نبتيت )بمراكز الزقازيق ومنيا القمح ومشتول السوق إلي جانب عدم وجود دفتر للنوبتجية للعاملين برئاسة مركز ومدينة أولاد صقر وتم إثبات تلك الملاحظات في تقارير المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين للتحقيق في الملاحظات الواردة بتقارير لجان المتابعة، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيالها، بما يسهم في إحكام منظومة العمل الإداري داخل الوحدات المحلية وتحقيق الانضباط الوظيفي، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.