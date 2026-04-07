ناجح من أول مرة.. أسهل طريقة لعمل محشي ورق عنب في البيت بطعم رائع

طريقة عمل محشي ورق عنب، يُعد محشي ورق عنب من أشهر الأكلات في المطبخ المصري، ويتميز بطعمه اللذيذ، لكن كثير من السيدات يعتقدن أنه صعب التحضير.

في الحقيقة، يمكنكِ عمله بسهولة في المنزل بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة، للشيف فردوس البطريق.

المكونات لطريقة عمل محشي ورق عنب

نصف كيلو ورق عنب

2 كوب أرز مصري

بصلة صغيرة مفرومة

2 حبة طماطم مبشورة

2 ملعقة صلصة

نصف كوب بقدونس وشبت وكزبرة

ملح + فلفل أسود + كمون

عصير ليمونة

3 ملاعق زيت

مرق أو ماء

طريقة لعمل محشي ورق عنب

في وعاء كبير:

ضعي الأرز مع البصل والطماطم والصلصة

أضيفي الخضرة والتوابل

أضيفي الزيت وعصير الليمون

قلّبي المكونات جيدًا حتى تتجانس

ملاحظة مهمة: لا تقومي بطهي الحشو، بل يُستخدم كما هو.

2. تجهيز ورق العنب

إذا كان طازجًا: يُسلق في ماء مغلي لمدة دقيقة

إذا كان محفوظًا: يُغسل جيدًا للتخلص من الملح

3. طريقة اللف

ضعي كمية صغيرة من الحشو داخل الورقة

اطوي الجوانب ولفيها بإحكام

احرصي على عدم حشو كمية كبيرة حتى لا تفتح أثناء الطهي

4. طريقة التسوية

رصي ورق العنب في قدر بشكل منظم

يمكن وضع شرائح بطاطس أو طماطم في القاع

أضيفي المرق حتى يغطي المحشي

ضعي طبقًا ثقيلًا فوقه حتى لا يتفكك

يُطهى على نار هادئة لمدة 45 إلى 60 دقيقة

نصائح لنجاح الوصفة