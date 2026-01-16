. طريقة عمل محشي ورق عنب مع الريش الضاني

ريش ضاني بـ ورق العنب من الأكلات اللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها المختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل ريش ضاني بـ ورق العنب، فيما يلي….

مقادير ريش ضاني بـ ورق العنب



● نصف كيلو ورق عنب مسلوق

● 2 كوب أرز مغسول

● 2 كوب لحم مفروم صافي

● كوب و نصف بصل مفروم

● بهارات لحمة

● ملح وفلفل

● زيت

● 1 كيلو ريش ضاني صغيرة قليلة الدهن

● دبس رمان

● مرقة

للتقديم:

● رمان طازج

● صنوبر

● عصير ليمون

● فلفل أسود مجروش

طريقة تحضير ريش ضاني بـ ورق العنب



تشوح الريش في الزيت في إناء على النار

ترش بالملح والفلفل الأسود

لخليط المحشي:

يخلط الأرز واللحمة المفرومة والبصل المفروم والبهارات والملح والفلفل والزيت

يحشى ورق العنب بخليط اللحمة المفرومة

يرص ورق العنب على خليط اللحمة

تضاف المرقة ودبس الرمان حسب الرغبة

توطى النار عند الغليان ويغطى الخليط ويترك على النار حتى تمام النضج

يقلب ويزين ويقدم