كوباية الشاي .. تريند جديد يثير القلق على السوشيال ميديا

انتشر خلال الأيام الماضية تريند جديد على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم كوباية الشاي، ويعتمد على قيام شخصين بإمساك كوب واحد، ثم سكب مياه أو سوائل ساخنة عليهما في نفس الوقت، في مشهد بيقدمه المشاركون على إنه تعبير عن قوة التحمل أو اختبار لمشاعر الارتباط بين الطرفين.

التريند لاقى تفاعل واسع بين المستخدمين، خاصة على منصات الفيديو القصير، حيث ظهر عدد كبير من المشاركين وهم يخوضوا هذه التجربة وسط أجواء حماسية، وتم تداول المقاطع على إنها تحدي جديد أو فكرة مختلفة للتعبير عن الحب والعلاقة بين شخصين.





وبينما رأى البعض أن فكرة تريند كوباية الشاي مجرد تجربة عابرة أو محتوى للترفيه، اعتبرها آخرون تريند غريب بيعكس محاولات مستمرة لابتكار أفكار غير تقليدية لجذب الانتباه وتحقيق مشاهدات عالية على السوشيال ميديا فقط.