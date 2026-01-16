قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد وفاة فتاة قنا.. كيف يؤدي الجوع إلى الموت؟

ريهام قدري

بعد واقعة وفاة فتاة بسبب التجويع من والدها، عاد التساؤل بقوة كيف يمكن للجوع أن يسبب الموت؟


وأكدت الدراسات أن الجوع ليس مجرد إحساس مؤلم، بل عملية تدمير تدريجي للجسم قد تنتهي بالوفاة.


كيف يقتل الجوع الإنسان؟


يمر الجسم بعدة مراحل خطيرة عند الحرمان من الطعام:


١ـ استهلاك مخزون الطاقة
في البداية يعتمد الجسم على مخزون السكر (الجلوكوز)، ثم الدهون، وبعد نفادها يبدأ في تفكيك العضلات والأعضاء الحيوية للحصول على الطاقة.


٢- ضعف المناعة والإصابة بالأمراض
سوء التغذية يؤدي إلى انهيار جهاز المناعة، فيصبح الجسم عاجزًا عن مقاومة العدوى البسيطة، ما قد يؤدي إلى التهابات خطيرة أو تسمم الدم.


٣ـ فشل الأعضاء الحيوية
مع استمرار الجوع:
يضعف القلب وقد يحدث هبوط حاد في الدورة الدموية
تتأثر الكلى والكبد
يحدث خلل في الأملاح مثل البوتاسيوم والصوديوم، ما قد يسبب توقف القلب المفاجئ
 

 الهزال الشديد والصدمة
الجسم يصل إلى مرحلة الهزال الكامل، حيث يفقد القدرة على الحركة أو الكلام، وقد يدخل في صدمة تنتهي بالوفاة.
الأطفال والنساء أكثر عرضة للخطر
الأطفال تحديدًا:
يفقدون الوزن بسرعة
تتوقف لديهم وظائف النمو
يتأثر المخ بشكل مباشر
وقد تحدث الوفاة في وقت أقصر مقارنة بالبالغين.
 

فتاة قنا الجوع التجويع

كتاب الرموز البنفسجية

