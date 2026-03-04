قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبو زنيمة

محافظ جنوب سيناء خلال اعتماد المخطط
محافظ جنوب سيناء خلال اعتماد المخطط
ايمن محمد


اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، لوحات المخطط التفصيلي لمدينة أبو زنيمة، في خطوة جديدة نحو تحقيق تنمية عمرانية متكاملة، وتنظيم الامتداد العمراني بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.


جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، والمهندس مصطفى عبده أحمد، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، الذي استعرض تفاصيل المخطط عقب الانتهاء من إعداده بواسطة المكتب الاستشاري المكلف، مع تلافي كافة الملاحظات والمراجعات الواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومكتب الاستشارات الهندسية بـالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.


وأشار المحافظ إلى أن المخطط التفصيلي يشمل كامل مسطح المدينة، البالغ 1251.7 فدان، حيث تم تقسيمها إلى أربعة قطاعات رئيسية: القطاع السكني، والقطاع الحرفي، والقطاع الخدمي، والقطاع السياحي الترفيهي، بما يحقق التكامل بين مختلف الأنشطة، ويلبي احتياجات المواطنين، ويدعم فرص الاستثمار.


وأوضح أن إعداد المخطط جاء استنادًا إلى متطلبات أهالي المدينة، التي طُرحت خلال جلسات الاستماع التشاورية، وبما يتماشى مع الدراسات المعتمدة بالمخطط الاستراتيجي للمدينة، والصادر بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 413 لسنة 2024


وأكد محافظ جنوب سيناء أن اعتماد المخطط يمثل خطوة محورية نحو ضبط منظومة التنمية العمرانية، وتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية بمدينة أبو زنيمة خلال المرحلة .

جنوب سيناء اعتماد مخطط مدينة أبو زنيمة المحافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

أحمد حسن

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

حسين عبداللطيف

قائمة منتخب مصر مواليد 2009 استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

ييس توروب

عادل مصطفى يتقدم بتوصية إلى ييس توروب بالاعتماد على هذا اللاعب

بالصور

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد تناول التمر؟

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد