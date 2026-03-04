محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبو زنيمة



اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، لوحات المخطط التفصيلي لمدينة أبو زنيمة، في خطوة جديدة نحو تحقيق تنمية عمرانية متكاملة، وتنظيم الامتداد العمراني بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، والمهندس مصطفى عبده أحمد، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، الذي استعرض تفاصيل المخطط عقب الانتهاء من إعداده بواسطة المكتب الاستشاري المكلف، مع تلافي كافة الملاحظات والمراجعات الواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومكتب الاستشارات الهندسية بـالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وأشار المحافظ إلى أن المخطط التفصيلي يشمل كامل مسطح المدينة، البالغ 1251.7 فدان، حيث تم تقسيمها إلى أربعة قطاعات رئيسية: القطاع السكني، والقطاع الحرفي، والقطاع الخدمي، والقطاع السياحي الترفيهي، بما يحقق التكامل بين مختلف الأنشطة، ويلبي احتياجات المواطنين، ويدعم فرص الاستثمار.



وأوضح أن إعداد المخطط جاء استنادًا إلى متطلبات أهالي المدينة، التي طُرحت خلال جلسات الاستماع التشاورية، وبما يتماشى مع الدراسات المعتمدة بالمخطط الاستراتيجي للمدينة، والصادر بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 413 لسنة 2024



وأكد محافظ جنوب سيناء أن اعتماد المخطط يمثل خطوة محورية نحو ضبط منظومة التنمية العمرانية، وتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية بمدينة أبو زنيمة خلال المرحلة .