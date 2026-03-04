بورسعيد.. تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، الدكتورة يسرا كسبة رئيس فرع هيئة الدواء المصرية ببورسعيد، وذلك لعرض خطة عمل الفرع خلال المرحلة المقبلة وبحث سبل دعمها داخل نطاق المحافظة.

وخلال اللقاء، استعرضت رئيس الفرع محاور خطة العمل، والتي تتضمن تكثيف الحملات الرقابية على الصيدليات والمنشآت الدوائية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن متابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنظمة للعمل الدوائي، بما يضمن سلامة وجودة الدواء المتداول.

محافظ بورسعيد يلتقي رئيس فرع هيئه الدواء ببورسعيد ويؤكد نولى اهتمام كبير بملف الصحة العامة

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الدواء في حماية صحة المواطنين وضبط سوق الدواء، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.

كما أشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصحة العامة، وأن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والهيئات الرقابية يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز منظومة الخدمات الصحية وضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطنين.

من جانبها، أعربت الدكتورة يسرا كسبه عن تقديرها لحرص المحافظ على متابعة خطة العمل، مؤكدة استمرار الجهود لتعزيز الرقابة الدوائية والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة بما يحقق الصالح العام ويحافظ على صحة المواطنين داخل محافظة بورسعيد.