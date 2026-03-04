تعليم بورسعيد: المتابعة الميدانية مستمرة للتأكد من تطبيق التعليمات بالمدارس

أجرى محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد زيارة تفقدية لمدرسة المروة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الزهور التعليمية والتي تضم ٨٧٨ طالبة موزعات على ١٩ فصلًا دراسيًا وذلك للوقوف على آليات اجراء التقييمات ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة لها.

وخلال الجولة تابع وكيل الوزارة سير أعمال التقييمات داخل الفصول واطلع على سجلات الرصد وآليات التصحيح، مؤكدًا أن الالتزام الدقيق بجداول التقييمات يمثل أداة رئيسية لقياس مستوى التحصيل الدراسي أولًا بأول ويعزز من قدرة المعلم على تحديد نقاط القوة ومعالجة أوجه القصور لدى الطالب بشكل فوري.

وشدد بدوي على ضرورة توحيد معايير الرصد والالتزام بالشفافية والدقة في تسجيل الدرجات مع المتابعة المستمرة من إدارة المدرسة والتوجيه الفني لضمان تحقيق العدالة بين الطالبات وتحقيق الاستفادة القصوى من منظومة التقييمات الأسبوعية بما يسهم في رفع مستوى الأداء التعليمي داخل المدرسة.

وأكد وكيل الوزارة أن المتابعة الميدانية ستظل مستمرة للتأكد من التطبيق الفعلي للتعليمات المنظمة للتقييمات بما يحقق الانضباط الأكاديمي ويضمن استقرار العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة.