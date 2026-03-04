قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
محافظات

تعليم بورسعيد: المتابعة الميدانية مستمرة للتأكد من تطبيق التعليمات بالمدارس

وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام التقييمات بمدرسة المروة الإعدادية بنات
وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام التقييمات بمدرسة المروة الإعدادية بنات
محمد الغزاوى

أجرى محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد زيارة تفقدية لمدرسة المروة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الزهور التعليمية والتي تضم ٨٧٨ طالبة موزعات على ١٩ فصلًا دراسيًا وذلك للوقوف على آليات اجراء التقييمات ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة لها.

وخلال الجولة تابع وكيل الوزارة سير أعمال التقييمات داخل الفصول واطلع على سجلات الرصد وآليات التصحيح، مؤكدًا أن الالتزام الدقيق بجداول التقييمات يمثل أداة رئيسية لقياس مستوى التحصيل الدراسي أولًا بأول ويعزز من قدرة المعلم على تحديد نقاط القوة ومعالجة أوجه القصور لدى الطالب بشكل فوري.

وشدد بدوي على ضرورة توحيد معايير الرصد والالتزام بالشفافية والدقة في تسجيل الدرجات مع المتابعة المستمرة من إدارة المدرسة والتوجيه الفني لضمان تحقيق العدالة بين الطالبات وتحقيق الاستفادة القصوى من منظومة التقييمات الأسبوعية بما يسهم في رفع مستوى الأداء التعليمي داخل المدرسة.

وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام التقييمات بمدرسة المروة الإعدادية بنات

وأكد وكيل الوزارة أن المتابعة الميدانية ستظل مستمرة للتأكد من التطبيق الفعلي للتعليمات المنظمة للتقييمات بما يحقق الانضباط الأكاديمي ويضمن استقرار العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة.

بورسعيد محافظة بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم

