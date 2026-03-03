قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد الدفع بمزيد من المعدات والعمالة لتكثيف الجهود لإزالة تراكمات الردش

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع الرتش من منطقة بلال بن رباح وعمر بن عبد العزيز بحي الزهور
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع الرتش من منطقة بلال بن رباح وعمر بن عبد العزيز بحي الزهور
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون  محافظ بورسعيد، أعمال رفع تجمعات الرتش من منطقة بلال بن رباح وعمر بن عبد العزيز بحي الزهور، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى النظافة ورفع كفاءة المناطق السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة، حيث رافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و العميد مصطفى يوسف مدير إدارة المركبات والمعدات و العميد اسلام غريب رئيس جهاز الإنقاذ و الطوارىء و الاستاذ خالد فويلة سكرتير حي الزهور

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع الرتش من منطقة بلال بن رباح وعمر بن عبد العزيز بحي الزهور 

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل في رفع الرتش من منطقتي بلال بن رباح وعمر بن عبد العزيز، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال، مؤكدًا ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لتسريع وتيرة الأداء وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع

و شدد محافظ بورسعيد على استمرار أعمال رفع الرتش من كافة المناطق بنطاق حي الزهور تباعًا، بالتوازي مع تنفيذ الأعمال في عدد من المناطق المتفرقة بحي الضواحي، لضمان القضاء على الظاهرة بشكل كامل وعدم عودتها مرة أخرى

وأكد محافظ بورسعيد الدفع بمزيد من المعدات الثقيلة وزيادة أعداد العمالة بالمواقع الجاري العمل بها، بما يسهم في إنجاز المهام في أسرع وقت ممكن، موجهًا باستغلال المساحات الفضاء عقب إزالة التراكمات في إقامة مسطحات خضراء ومتنفسات حضارية للمواطنين، بما يعزز الشكل الجمالي ويحقق الاستفادة المثلى من تلك المواقع

و تابع محافظ بورسعيد سير العمل ميدانيًا واطمأن على انتظام الجهود المبذولة، مشددًا على المتابعة اليومية والتقييم المستمر لمعدلات الإنجاز

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حى الزهور

