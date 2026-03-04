إبراهيم عبدالجواد يكشف رد فعل بيراميدز بعد رفض طعنه من المحكمة الرياضية

كشف الإعلامي إبراهيم عيد الجواد عن رد فعل نادي بيراميدز بعد قرار المحكمة الرياضية برفض الطعن المقدم لسحب لقب الدوري من النادي الأهلي.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي على منصة اكس: "بيراميدز يعتزم اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية للطعن، في انتظار وصول الحيثيات لبدء التحرك الرسمي.

في سياق آخر أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عن مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2026، التي ستقام بالكامل خلال شهر مارس الجاري.

مواعيد مباريات الذهاب:

تم تعديل توقيتات الجولة الأولى لتتناسب مع مواعيد الإفطار في رمضان:

الجمعة 13 مارس

ماميلودي صن داونز × الملعب المالي | 08:00 مساء

الجيش الملكي × بيراميدز | 12:00 منتصف الليل

السبت 14 مارس

نهضة بركان × الهلال السوداني | 12:00 منتصف الليل

الأحد 15 مارس

الترجي التونسي × الأهلي | 11:00 مساء