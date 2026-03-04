قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
محافظات

محافظ بورسعيد: تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لمتابعة سير العمل داخل المطاحن

محمد الغزاوى

التقى اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، الدكتور وليد نصار العضو المنتدب لشركة مطاحن شرق الدلتا، وذلك في إطار متابعة منظومة توريد وإنتاج الدقيق وضمان انتظام العمل بما يلبي احتياجات المواطنين.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة الطحن والإنتاج، ومعدلات توريد الأقماح، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز كفاءة التشغيل وضمان توافر الدقيق البلدي وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

خلال لقاءه بالعضو المنتدب لشركه مطاحن شرق الدلتا محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بمعايير الجودة

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة في دعم منظومة الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، وضمان انتظام الإمدادات بما يحقق الاستقرار في توفير السلع الأساسية للمواطنين.

كما أشار إلى حرص بورسعيد على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمتابعة سير العمل داخل المطاحن، والتأكد من جاهزية المنظومة لمواجهة أي طوارئ، بما يضمن عدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب الدكتور وليد نصار عن تقديره لاهتمام المحافظ بالمتابعة الدورية، مؤكدًا التزام الشركة الكامل بتنفيذ خطط العمل وفق التوجيهات، مع استمرار التنسيق مع الأجهزة التنفيذية لضمان استقرار منظومة الإنتاج والتوزيع داخل محافظة بورسعيد.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد معايير الجودة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

أحمد حسن

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

حسين عبداللطيف

قائمة منتخب مصر مواليد 2009 استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

ييس توروب

عادل مصطفى يتقدم بتوصية إلى ييس توروب بالاعتماد على هذا اللاعب

بالصور

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد تناول التمر؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

