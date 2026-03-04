محافظ بورسعيد: تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لمتابعة سير العمل داخل المطاحن

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، الدكتور وليد نصار العضو المنتدب لشركة مطاحن شرق الدلتا، وذلك في إطار متابعة منظومة توريد وإنتاج الدقيق وضمان انتظام العمل بما يلبي احتياجات المواطنين.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة الطحن والإنتاج، ومعدلات توريد الأقماح، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز كفاءة التشغيل وضمان توافر الدقيق البلدي وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة في دعم منظومة الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، وضمان انتظام الإمدادات بما يحقق الاستقرار في توفير السلع الأساسية للمواطنين.

كما أشار إلى حرص بورسعيد على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمتابعة سير العمل داخل المطاحن، والتأكد من جاهزية المنظومة لمواجهة أي طوارئ، بما يضمن عدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب الدكتور وليد نصار عن تقديره لاهتمام المحافظ بالمتابعة الدورية، مؤكدًا التزام الشركة الكامل بتنفيذ خطط العمل وفق التوجيهات، مع استمرار التنسيق مع الأجهزة التنفيذية لضمان استقرار منظومة الإنتاج والتوزيع داخل محافظة بورسعيد.