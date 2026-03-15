وزير الطاقة الأمريكي: الحرب قد تنتهي خلال أسابيع ودول ستساعد في تأمين مضيق هرمز

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم الأحد، إنه يتوقع انتهاء الحرب بالمنطقة خلال الأسابيع المقبلة أو ربما "أسرع"، مضيفًا أنه من المتوقع أن تساعد دول أخرى الولايات المتحدة في تأمين مضيق هرمز الاستراتيجي الذي أغلقته إيران فعليًا.

وأضاف رايت - في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة "إيه.بي.سي." اليوم الأحد، - "أعتقد أن هذا الصراع سينتهي بالتأكيد في الأسابيع القليلة المقبلة. ربما قبل ذلك... وسنشهد انتعاشًا في الإمدادات وانخفاضًا في الأسعار بعد ذلك".

وأشار إلى إن الإدارة كانت على دراية بالتداعيات الاقتصادية المحتملة لدخول الصراع.

ومضى قائلا: "كنا ندرك تمامًا أننا سنواجه اضطرابًا قصير الأجل. سنتسبب في بعض الارتفاع الطفيف في الأسعار على الأمريكيين".

وأشار رايت، دون تقديم تفاصيل، إلى إن دولًا أخرى ستساعد الولايات المتحدة في تأمين مضيق هرمز.

وقال رايت: "ستعمل جميع القطع العسكرية الأمريكية، وكما ذكر الرئيس ترامب، مع دول أخرى على فتح المضيق".

وردًا على انتقاد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، للإدارة لعدم تخطيطها لرد إيراني محتمل في مضيق هرمز، قال إن "تخطيطًا دقيقًا" قد تم في التحضير للسيناريوهات المحتملة، واصفًا رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، بأنه "مخطط دقيق للغاية".