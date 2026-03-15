إسرائيل تعلن اعتراض صواريخ أُطلقت من لبنان وسقوط أخرى في الجولات

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عبر التلفزيون العربي، عن اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية عددا من الصواريخ التي أُطلقت من الأراضي اللبنانية، في حين سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة على هضبة الجولان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة. يأتي ذلك في إطار التصعيد الأخير على الحدود الشمالية لإسرائيل، وسط مخاوف من توسع نطاق المواجهات بين إسرائيل وفصائل مسلحة في لبنان، وخاصة في ظل التوترات المتكررة بين إسرائيل وحزب الله.

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن منظومة الدفاع الجوي نجحت في التعامل مع الصواريخ التي كانت تهدد المناطق المأهولة بالسكان، في حين تحطمت صواريخ أخرى في مناطق غير مأهولة، مما حال دون أي خسائر بشرية أو أضرار مادية. وأوضحت أن إطلاق الصواريخ تم بشكل مفاجئ، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى رفع حالة التأهب على طول الحدود الشمالية وتكثيف الدوريات الجوية والبرية لرصد أي تحركات إضافية قد تشير إلى هجمات مستقبلية.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصعيد إقليمي مستمر بين إسرائيل وفصائل مسلحة في لبنان وفلسطين، وسط تحذيرات دولية من تداعيات أي مواجهة عسكرية واسعة قد تؤدي إلى تصعيد أكبر يشمل مناطق متعددة في الشرق الأوسط. ويعتقد مراقبون أن الهجمات الصاروخية تمثل رسالة سياسية وعسكرية من بعض الفصائل المسلحة في لبنان لإظهار قدرتها على الرد على أي تحركات إسرائيلية في المنطقة، خاصة بعد سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع يُشتبه في استخدامها من قبل جماعات مسلحة بالقرب من الحدود اللبنانية.

من جانبها، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن أمن المواطنين هو الأولوية القصوى، وأن الجيش سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السكان والممتلكات. كما جرى تعزيز الدفاعات الجوية في شمال البلاد، بما في ذلك المدن والمناطق المحاذية للحدود مع لبنان، وسط تحذيرات للمواطنين بعدم الاقتراب من مناطق سقوط الصواريخ.

وتشير التحليلات إلى أن هذه الهجمات قد تكون جزءا من استراتيجية مستمرة للضغط على إسرائيل وتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية قبل أي مفاوضات أو تحركات إقليمية، خاصة في ظل توتر الوضع في سوريا ولبنان وفلسطين، وتنامي الصراعات الإقليمية التي تزيد من احتمالات اشتعال مواجهة أوسع.

كما حثت السلطات الإسرائيلية المجتمع الدولي على التدخل لضمان عدم استفحال التوتر، مشددة على أن أي اعتداء على أراضيها سيقابل برد حازم وفق القانون الدولي، في محاولة للردع ومنع تصعيد إضافي. وتبقى المنطقة الشمالية لإسرائيل تحت مراقبة دولية مشددة، مع توقعات بزيادة تواتر الحوادث العسكرية الصغيرة قبل أن تتخذ أي من الأطراف خطوات أكبر قد تؤدي إلى مواجهة أوسع نطاقًا



