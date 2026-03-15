حسن مالك ضحية رامز ليفل الوحش اليوم
الفئات المستثناة من إجازة عيد الفطر 2026
رجال الشرطة يوزعون الوجبات على المواطنين بالشوارع والميادين قبل الإفطار .. شاهد
إجراءات رادعة.. حماية المستهلك: أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو استغلال المستهلكين لن تمر
عراقجي: اليورانيوم الإيراني المخصب تحت الأنقاض لكن يمكن استخراجه
الضربة الأمريكية لجزيرة خرج الإيرانية تنذر بتفاقم اضطرابات سوق النفط العالمية
نتنياهو ينفي شائعات اغتياله ويظهر في فيديو وهو يحتسي القهوة
رسالة من سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: واجبنا أن نأخذ بيد العاصي إلى طريق الطاعة
أسرار سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: وادٍ في اليمن كان موطن قوم هود
تجديد رخصة السيارة أونلاين واستلم في بيتك.. رابط فوري
موقف صلاح.. تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي
سامح الدهشان يكتب : أيقظني الخذلان
أخبار العالم

إسرائيل تعلن اعتراض صواريخ أُطلقت من لبنان وسقوط أخرى في الجولات
ملك ريان

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عبر التلفزيون العربي، عن اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية عددا من الصواريخ التي أُطلقت من الأراضي اللبنانية، في حين سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة على هضبة الجولان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة. يأتي ذلك في إطار التصعيد الأخير على الحدود الشمالية لإسرائيل، وسط مخاوف من توسع نطاق المواجهات بين إسرائيل وفصائل مسلحة في لبنان، وخاصة في ظل التوترات المتكررة بين إسرائيل وحزب الله.

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن منظومة الدفاع الجوي نجحت في التعامل مع الصواريخ التي كانت تهدد المناطق المأهولة بالسكان، في حين تحطمت صواريخ أخرى في مناطق غير مأهولة، مما حال دون أي خسائر بشرية أو أضرار مادية. وأوضحت أن إطلاق الصواريخ تم بشكل مفاجئ، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى رفع حالة التأهب على طول الحدود الشمالية وتكثيف الدوريات الجوية والبرية لرصد أي تحركات إضافية قد تشير إلى هجمات مستقبلية.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصعيد إقليمي مستمر بين إسرائيل وفصائل مسلحة في لبنان وفلسطين، وسط تحذيرات دولية من تداعيات أي مواجهة عسكرية واسعة قد تؤدي إلى تصعيد أكبر يشمل مناطق متعددة في الشرق الأوسط. ويعتقد مراقبون أن الهجمات الصاروخية تمثل رسالة سياسية وعسكرية من بعض الفصائل المسلحة في لبنان لإظهار قدرتها على الرد على أي تحركات إسرائيلية في المنطقة، خاصة بعد سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع يُشتبه في استخدامها من قبل جماعات مسلحة بالقرب من الحدود اللبنانية.

من جانبها، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن أمن المواطنين هو الأولوية القصوى، وأن الجيش سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السكان والممتلكات. كما جرى تعزيز الدفاعات الجوية في شمال البلاد، بما في ذلك المدن والمناطق المحاذية للحدود مع لبنان، وسط تحذيرات للمواطنين بعدم الاقتراب من مناطق سقوط الصواريخ.

وتشير التحليلات إلى أن هذه الهجمات قد تكون جزءا من استراتيجية مستمرة للضغط على إسرائيل وتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية قبل أي مفاوضات أو تحركات إقليمية، خاصة في ظل توتر الوضع في سوريا ولبنان وفلسطين، وتنامي الصراعات الإقليمية التي تزيد من احتمالات اشتعال مواجهة أوسع.

كما حثت السلطات الإسرائيلية المجتمع الدولي على التدخل لضمان عدم استفحال التوتر، مشددة على أن أي اعتداء على أراضيها سيقابل برد حازم وفق القانون الدولي، في محاولة للردع ومنع تصعيد إضافي. وتبقى المنطقة الشمالية لإسرائيل تحت مراقبة دولية مشددة، مع توقعات بزيادة تواتر الحوادث العسكرية الصغيرة قبل أن تتخذ أي من الأطراف خطوات أكبر قد تؤدي إلى مواجهة أوسع نطاقًا


 

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

شوشانا ستروك

شبهة انتحار.. وفاة ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية في ظروف غامضة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الاهلي

خالد الغندور يُثير الجدل بتوقعاته لمواجهة الأهلي والترجي

صورة العقار

استمرار أعمال إزالة الأدوار المخالفة بعقار منطقة الزيتون

محافظ دمياط

محافظ دمياط: الالتزام بإنتاج رغيف الخبز طبقًا للمواصفات والأوزان المحددة

محافظ دمياط

محافظ دمياط يلتقي المواطنين ويستمع لشكاواهم خلال جولته

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد