طريقة عمل مكرونة بالشاورما.. شهية وغير تقليدية

قدم الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بالشاورما من الأكلات اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في الويك إند.

مقادير مكرونة بالشاورما



● لحمة شرائح

● بصل جوليان

● ثوم

● فلفل ألوان

● فلفل حار

● طماطم شرائح

● ملح وفلفل

● بهارات مشكلة

● كمون

● مكعب مرق

● بقدونس مفروم

● طحينة

● خل

● عصير ليمون

● مكرونة مسلوقة

● ماء سلق لمكرونة

● شطة مجروشة

طريقة تحضير مكرونة بالشاورما



تشوح اللحمة في الزيت وتترك حتى تتحمر

ثم تنشل وفي نفس الطاسة يشوح البصل والثوم

ثم يضاف الفلفل الألوان والفلفل الحار والطماطم

ثم يضاف كل البهارات

ثم يضاف اللحمة والمكرونة وصوص الطحينة

وتترك كل المكونات حتى تمتزج وتقدم.