أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل حمص الشام

حمص الشام من المشروبات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات والكافيهات.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل حمص الشام في البيت بمذاق لذيذ وأحلى من الكافيهات.

مقادير حمص الشام



● نصف كيلو حمص منقوع يوم كامل

● 4 طماطم مقطعة

● 2 بصلة مقطعة

● 6 فص ثوم سليم

● 1 فلفل أخضر حار

● 2 ليمونة شرائح

● 2 ملعقة كبيرة صلصة

● 1 ملعقة كبيرة سكر

● 1 ملعقة كبيرة بابريكا

● 1 ملعقة كبيرة كمون

● 1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة

● ملعقة صغيرة شطة

طريقة تحضير حمص الشام



ينقع الحمص ليلة كاملة

يسلق الحمص نصف سلقة

يخلط البصل والثوم الصحيح وقرن فلفل حامي والطماطم والصلصة في الخلاط

يرفع على النار الحمص وخليط الخضار

تضاف رشة شطة وسكر وكمون وكزبرة

يضاف الماء ونقلب

يترك على نار هادئة حتى تمام الطهي

للدقة، تخلط جميع المكونات معا