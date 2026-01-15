قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
الرئيس التنفيذي لـ CMA لمحطات الحاويات: محطة البحر الأحمر تجسد بوضوح رؤية مصر 2030
حملة لمصادرة مكبرات الصوت بـ«التكاتك» في بيلا بكفر الشيخ | صور
ياسر حسان يكشف لـ"صدى البلد" كواليس انسحابه من انتخابات رئاسة الوفد
مدبولي يشهد تفريغ أول حاوية إلكترونياً بمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات
بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة
أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل حمص الشام

هاجر هانئ

حمص الشام من المشروبات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات والكافيهات.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل حمص الشام في البيت بمذاق لذيذ وأحلى من الكافيهات. 

مقادير حمص الشام


● نصف كيلو حمص منقوع يوم كامل

● 4 طماطم مقطعة

● 2 بصلة مقطعة

● 6 فص ثوم سليم

● 1 فلفل أخضر حار

● 2 ليمونة شرائح

● 2 ملعقة كبيرة صلصة

● 1 ملعقة كبيرة سكر

● 1 ملعقة كبيرة بابريكا

● 1 ملعقة كبيرة كمون

● 1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة

● ملعقة صغيرة شطة

طريقة تحضير حمص الشام


ينقع الحمص ليلة كاملة
يسلق الحمص نصف سلقة
يخلط البصل والثوم الصحيح وقرن فلفل حامي والطماطم والصلصة في الخلاط
يرفع على النار الحمص وخليط الخضار
تضاف رشة شطة وسكر وكمون وكزبرة
يضاف الماء ونقلب
يترك على نار هادئة حتى تمام الطهي
للدقة، تخلط جميع المكونات معا

