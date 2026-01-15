سلطة الكينوا بالرمان من الأطباق الصحية الخفيفة التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية وتتميز بغناها بالبروتين النباتي، الألياف، ومضادات الأكسدة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للدايت أو كوجبة جانبية منعشة ومشبِعة.

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

المكونات:

1 كوب كينوا

2 كوب ماء

½ كوب حب رمان

1 خيار متوسط مقطع مكعبات

1 طماطم متوسطة مقطعة

¼ كوب بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود

رشة كمون (اختياري)

طريقة التحضير لعمل سلطة الكينوا بالرمان:

تُغسل الكينوا جيدًا بالماء للتخلص من الطعم المر.

في قدر على النار، توضع الكينوا مع الماء وتُترك حتى الغليان.

تُخفف النار وتُغطى، وتُترك لمدة 12–15 دقيقة حتى تمتص الماء تمامًا.

تُرفع الكينوا من النار وتُترك لتبرد قليلًا ثم تُفكك بالشوكة.

في وعاء كبير، تُخلط الكينوا مع الخيار، الطماطم، البقدونس، وحب الرمان.

يُضاف عصير الليمون، زيت الزيتون، الملح، الفلفل الأسود والكمون.

تُقلب السلطة جيدًا وتُقدم باردة أو في درجة حرارة الغرفة.