مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد لحرق الدهون وبأسهل طريقة حيث يعتبر الشاي الأخضر من انواع الشاي الصحية و المحبب لدى الكثير من الاشخاص.

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

المكونات:

3 أكياس من الشاي الأخضر

2 كوب من الماء الساخن

1 حبة من عصير الليمون

شرائح الليمون

1 كوب من الماء البارد

200 مل من المياه الغازية

1- بالبداية هناخد 3 أكياس من الشاي الأخضر و نضيفهم في إبريق الشاي و نضيف عليهم الماء الساخن و نترك الشاي على جنب لمدة 5 دقائق لحتى يجهز معنا

2- و اذا مش متوفر عندكم أكياس الشاي الأخضر فيكم تضيفوا 3 ملاعق صغيرة من الشاي الأخضر الفرط

3- اما هلق هناخد حبة من الليمون و نعصرها و ننتقل لتجهيز مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

4- و هناخد وعاء كبيرة و نضيف بالبداية شرائح الليمون, عصير الليمون اللي جهزناه, الشاي الأخضر, الماء البارد و المياه الغازية

5- و نضيف مكعبات الثلج و نحركهم مع بعض و نقدم الديتوكس بالشاي الأخضر في أكواب التقديم و نقدمهم