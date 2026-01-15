مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد لحرق الدهون وبأسهل طريقة حيث يعتبر الشاي الأخضر من انواع الشاي الصحية و المحبب لدى الكثير من الاشخاص.
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
المكونات:
3 أكياس من الشاي الأخضر
2 كوب من الماء الساخن
1 حبة من عصير الليمون
شرائح الليمون
1 كوب من الماء البارد
200 مل من المياه الغازية
1- بالبداية هناخد 3 أكياس من الشاي الأخضر و نضيفهم في إبريق الشاي و نضيف عليهم الماء الساخن و نترك الشاي على جنب لمدة 5 دقائق لحتى يجهز معنا
2- و اذا مش متوفر عندكم أكياس الشاي الأخضر فيكم تضيفوا 3 ملاعق صغيرة من الشاي الأخضر الفرط
3- اما هلق هناخد حبة من الليمون و نعصرها و ننتقل لتجهيز مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
4- و هناخد وعاء كبيرة و نضيف بالبداية شرائح الليمون, عصير الليمون اللي جهزناه, الشاي الأخضر, الماء البارد و المياه الغازية
5- و نضيف مكعبات الثلج و نحركهم مع بعض و نقدم الديتوكس بالشاي الأخضر في أكواب التقديم و نقدمهم