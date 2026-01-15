قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

رنا عصمت

مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد لحرق الدهون وبأسهل طريقة حيث يعتبر الشاي الأخضر من انواع الشاي الصحية و المحبب لدى الكثير من الاشخاص.

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد 

 

المكونات:

3 أكياس من الشاي الأخضر

2 كوب من الماء الساخن

1 حبة من عصير الليمون

شرائح الليمون

1 كوب من الماء البارد

200 مل من المياه الغازية

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد 

1- بالبداية هناخد 3 أكياس من الشاي الأخضر و نضيفهم في إبريق الشاي و نضيف عليهم الماء الساخن و نترك الشاي على جنب لمدة 5 دقائق لحتى يجهز معنا

2- و اذا مش متوفر عندكم أكياس الشاي الأخضر فيكم تضيفوا 3 ملاعق صغيرة من الشاي الأخضر الفرط

3- اما هلق هناخد حبة من الليمون و نعصرها و ننتقل لتجهيز مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

4- و هناخد وعاء كبيرة و نضيف بالبداية شرائح الليمون, عصير الليمون اللي جهزناه, الشاي الأخضر, الماء البارد و المياه الغازية

5- و نضيف مكعبات الثلج و نحركهم مع بعض و نقدم الديتوكس بالشاي الأخضر في أكواب التقديم و نقدمهم

