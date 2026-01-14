طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن

تعد صينية البطاطس من الاكلات الشهية التي يحبها عدد كبير من الاشخاص ولكن بعض النساء المبتدئات لا تتقن عملها باحترافية.

نعرض لكم طريقة عمل صينية بطاطس في الفرن من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية البطاطس في الفرن

دجاج بالعظم مسلوق

بطاطس شرائح مسلوقة

بصل شرائح

طماطم مكعبات كبيرة

ثوم فصوص

ثوم مفروم

فلفل حار حلقات

ملح

فلفل اسود

بابريكا

سماق

ليمون بلدي

زيت زيتون

بصل بودرة

ثوم بودرة

زبدة

طريقة عمل صينية الدجاج في الفرن

ضغي الثوم المفروم والفلفل الحار والملح والفلفل الأسود والبابريكا والسماق وعصير الليمون والزيت والبصل والثوم البودرة

ادهن الصينية بالزبدة ثم رصي طبقة من حلقات البطاطس والطماطم والبصل

يضاف جزء من التتبيلة وفصوص الثوم إلى خليط البطاطس

تبلي قطع الدجاج المسلوقة بخليط الثوم وضعي على الوجه وضعي مكعبات الزبدة على الوجه

ضعي الصينية في الفرن حتى يكتمل النضج وتزين بالبقدونس المفروم وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.