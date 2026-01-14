قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقوق الإنسان بالنواب تجتمع لبدء رسم خريطة العمل التشريعي بعد فوز طارق رضوان بالرئاسة
تشكيل منتخب نيجيريا لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
إعلام عبري: الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران قبل تنفيذها بساعات
لازم يحموا نفسهم| تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان
إيطاليا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
اللاعيبة اتضربوا ضرب رهيب.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 يناير 2026 واستقرار ملحوظ بالبنوك
احذر.. عقوبة رادعة في انتظارك حال التدخين في هذه الأماكن وفقا للقانون
ارتفاع جديد.. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم
الشعبية لتحرير فلسطين: جهود مصر كانت حاسمة في حماية أهالي غزة من الهجمات والإبادة
إعلام إسرائيلي: سقوط النظام الإيراني يؤدي لانهيار حزب الله اللبناني خلال أسابيع
وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 1% إلى 5% خلال السنوات المقبلة
مرأة ومنوعات

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن

طريقة عمل صينية الدجاج
طريقة عمل صينية الدجاج
اسماء محمد

تعد صينية البطاطس من الاكلات الشهية التي يحبها عدد كبير من الاشخاص ولكن بعض النساء المبتدئات لا تتقن عملها باحترافية.

نعرض لكم طريقة عمل صينية بطاطس في الفرن من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية البطاطس في الفرن

دجاج بالعظم مسلوق

 بطاطس شرائح مسلوقة

 بصل شرائح

 طماطم مكعبات كبيرة

 ثوم فصوص

 ثوم مفروم

فلفل حار حلقات

ملح 

فلفل اسود

 بابريكا

 سماق

 ليمون بلدي

 زيت زيتون

 بصل بودرة

ثوم بودرة

 زبدة

طريقة عمل صينية الدجاج في الفرن

ضغي الثوم المفروم والفلفل الحار والملح والفلفل الأسود والبابريكا والسماق وعصير الليمون والزيت والبصل والثوم البودرة

ادهن الصينية بالزبدة ثم رصي طبقة من حلقات البطاطس والطماطم والبصل

يضاف جزء من التتبيلة وفصوص الثوم إلى خليط البطاطس

تبلي قطع الدجاج المسلوقة بخليط الثوم وضعي على الوجه وضعي مكعبات الزبدة على الوجه

ضعي الصينية في الفرن حتى يكتمل النضج وتزين  بالبقدونس المفروم وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

صينية الفراخ طريقة عمل صينية الفراخ طريقة عمل صينية الدجاج طريقة عمل صينية الدجاج في الفرن صينية دجاج

المزيد

