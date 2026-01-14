رغم الصقيع.. احتشاد آلاف المواطنين على مقاهي جنوب سيناء لتشجيع المنتخب

توافد آلاف المشجعين من مواطني جنوب سيناء على المقاهي لتشجيع المنتخب المصري في مباراته مع منتخب السنغال، رغم شدة برودة الطقس، وسرعة الرياح التي نشرت موجة من الصقيع بكافة المدن.

واحتشد المواطنون على مقاهي مدينة طور سيناء، وفي مراكز الشباب، رافعين الأعلام المصرية، وسط ترقب وأجواء حماسية بفوز المنتخب المصري.

جدير بالذكر، أن مباريات نصف النهائي انطلقت في الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، وجمعت المباراة الأولى منتخبي مصر والسنغال، تليها مباراة منتخبي المغرب ونيجيريا، على أن يلتقي الفائز من كل مباراة في المباراة النهائية.