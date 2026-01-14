نائب محافظ المنيا يتابع فعاليات برنامج تدريبي متخصص بمجمع الذكاء المكاني

تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في أساسيات الحاسب الآلي والإكسيل المتقدم، والذي يستهدف تنمية القدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بمقر مركز إعداد الكوادر بمجمع الذكاء المكاني المتقدم بمحافظة المنيا، في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأكد نائب المحافظ أهمية الاستمرار في تنفيذ هذه البرامج، لما لها من دور محوري في تحسين مستوى الأداء المؤسسي ودعم مسار التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية، موجّهًا بضرورة انتظام العملية التدريبية، وضمان تحقيق الأهداف المستهدفة، وتعظيم الاستفادة العملية من المحتوى التدريبي وتطبيقه في مواقع العمل المختلفة.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا إيجابيًا من المتدربين من خلال التطبيقات العملية وورش العمل، في بيئة تدريبية منظمة ومحفزة، تعكس أهمية البرنامج ودوره في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات العمل الحديث.