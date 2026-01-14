رئيس جامعة المنيا يشارك أسرة طلاب من أجل مصر احتفالهم ببدء فعاليات اليوبيل الذهبي

شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أبناءه الطلاب من أسرة «طلاب من أجل مصر» احتفالات الجامعة بمرور 50 عامًا على إنشائها، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية للاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة.

جاءت الفعالية بحضور الدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، إلى جانب لفيف من منسقي الأنشطة ومديري الإدارات، وبمشاركة حاشدة من طلاب أسرة «طلاب من أجل مصر» ممثلين لمختلف كليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة عراقة جامعة المنيا وتاريخها المشرف كمنارة للعلم والمعرفة في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن مرور نصف قرن على إنشائها يمثل دافعًا قويًا لمواصلة مسيرة العطاء والتميز، واستكمال جهود التطوير والبناء على ما تحقق من إنجازات.

وأوضح أن الطالب هو محور العملية التعليمية وشريك أساسي في مسيرة التطوير، لافتًا إلى ما تشهده الجامعة حاليًا من حراك شامل وتطوير ملموس يلمسه الطلاب بأنفسهم، من خلال التغيير الجذري في مختلف القطاعات، سواء على مستوى البنية التحتية، أو البرامج الأكاديمية، أو الأنشطة الطلابية، بما يسهم في ظهور الجامعة في أبهى صورها وهي تستقبل يوبيلها الذهبي بصورة جديدة تليق بتاريخها ومكانتها.

وشهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا بين رئيس الجامعة والطلاب، حيث تضمنت الاحتفالية التقاط صور تذكارية جماعية أمام رأس نفرتيتي، أحد أبرز معالم الجامعة، توثيقًا لهذه المناسبة التاريخية، وسط أجواء من الفرحة والاعتزاز بالانتماء إلى هذا الصرح الأكاديمي العريق.

