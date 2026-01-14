قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان
صلاح عبد العاطي: الاحتلال الإسرائيلي ما زال العائق الرئيسي أمام استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
الجيش السوري يوجه نداءا عاجلا لمواطنيه في حلب.. تفاصيل
مش خايفين.. أول تعليق من الأسطورة حسن شحاته علي مواجهة مصر والسنغال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة المنيا يشارك أسرة طلاب من أجل مصر احتفالهم ببدء فعاليات اليوبيل الذهبي

طلاب من أجل مصر بالجامعة
طلاب من أجل مصر بالجامعة
ايمن رياض

شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أبناءه الطلاب من أسرة «طلاب من أجل مصر» احتفالات الجامعة بمرور 50 عامًا على إنشائها، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية للاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة.

جاءت الفعالية بحضور الدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، إلى جانب لفيف من منسقي الأنشطة ومديري الإدارات، وبمشاركة حاشدة من طلاب أسرة «طلاب من أجل مصر» ممثلين لمختلف كليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة عراقة جامعة المنيا وتاريخها المشرف كمنارة للعلم والمعرفة في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن مرور نصف قرن على إنشائها يمثل دافعًا قويًا لمواصلة مسيرة العطاء والتميز، واستكمال جهود التطوير والبناء على ما تحقق من إنجازات.

وأوضح أن الطالب هو محور العملية التعليمية وشريك أساسي في مسيرة التطوير، لافتًا إلى ما تشهده الجامعة حاليًا من حراك شامل وتطوير ملموس يلمسه الطلاب بأنفسهم، من خلال التغيير الجذري في مختلف القطاعات، سواء على مستوى البنية التحتية، أو البرامج الأكاديمية، أو الأنشطة الطلابية، بما يسهم في ظهور الجامعة في أبهى صورها وهي تستقبل يوبيلها الذهبي بصورة جديدة تليق بتاريخها ومكانتها.

وشهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا بين رئيس الجامعة والطلاب، حيث تضمنت الاحتفالية التقاط صور تذكارية جماعية أمام رأس نفرتيتي، أحد أبرز معالم الجامعة، توثيقًا لهذه المناسبة التاريخية، وسط أجواء من الفرحة والاعتزاز بالانتماء إلى هذا الصرح الأكاديمي العريق.
 

المنيا رئيس جامعة طلاب من أجل مصر

