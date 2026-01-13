قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: لا نتوقع سقوط السلطة الإيرانية قريبا
روبيو: سنعمل على القضاء على قدرات فروع "الإخوان المسلمين" التي تهدد المواطنين الأمريكيين
مدته 5 سنوات|4 معلومات عن مشروع تطوير مناهج الرياضيات بالتعاون مع اليابان
مدبولي: سكن لكل المصريين أعز المشروعات على قلبي
مصطفي مدبولي: سكن لكل المصريين وفرت 4 ملايين فرصة عمل للشباب
مي عبد الحميد: دعم وحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50 – 60 % من قيمة الوحدة
مدبولي: أسعد لحظات حياتي عند تسليم الحاصلين على الوحدات السكنية عقودهم
هل يجوز مقاطعة الإخوة بسبب تقصيرهم في برّ الأم؟.. أمين الإفتاء يجيب
الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "كيان إرهابي عالمي"
جبريل الرجوب: الرياضة الفلسطينية فقدت مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء: مباح شرعا في حالة واحدة
محافظات

محافظ المنيا يتسلّم درع الجامعة تقديرًا لدعمه مشروع الريادة الخضراء

ايمن رياض

تسلّم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، درع جامعة المنيا من الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وذلك تقديرًا لدوره البارز في دعم المشروع، ومساندته المستمرة لمختلف المبادرات المجتمعية والتنموية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة، على هامش الندوة التعريفية الموسعة لمشروع «الريادة الخضراء الفائز بالمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية.

وأعرب محافظ المنيا عن تقديره لهذا التكريم، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التنموية والمجتمعية التي تسهم في تمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، ودعم الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتعاون مع جامعة المنيا وكافة الشركاء المعنيين.

وخلال اللقاء قام الدكتور فرحات، بتسليم درع الجامعة إلى الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، تقديرًا لجهوده في تفعيل مشروع الريادة الخضراء، ودعمه لفريق العمل، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة، تمهيدًا لتنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وأكد رئيس جامعة المنيا أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الجامعات من قيادة مشروعات تنموية تخدم المجتمع المحلي وتدعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

كما أهدى الدكتور فرحات، درع الجامعة إلى الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، تقديرًا لدوره التنموي والأكاديمي، ومساهماته الفاعلة في دعم مشروعات التنمية بالمحافظة.

المنيا محافظ المنيا رئيس جامعة المنيا درع المشروعات الخضراء

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

أمين الإفتاء: سنة الوضوء يجوز أداؤها في أوقات الكراهة

خالد الجندي: الحلم هو سيد الأخلاق ولكن ليس مع كل شخص وليس في كل حال

أذكار المساء لتحصين النفس.. رددها كما ورد عن النبي

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

