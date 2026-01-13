محافظ المنيا يتسلّم درع الجامعة تقديرًا لدعمه مشروع الريادة الخضراء

تسلّم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، درع جامعة المنيا من الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وذلك تقديرًا لدوره البارز في دعم المشروع، ومساندته المستمرة لمختلف المبادرات المجتمعية والتنموية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة، على هامش الندوة التعريفية الموسعة لمشروع «الريادة الخضراء الفائز بالمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية.

وأعرب محافظ المنيا عن تقديره لهذا التكريم، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التنموية والمجتمعية التي تسهم في تمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، ودعم الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتعاون مع جامعة المنيا وكافة الشركاء المعنيين.

وخلال اللقاء قام الدكتور فرحات، بتسليم درع الجامعة إلى الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، تقديرًا لجهوده في تفعيل مشروع الريادة الخضراء، ودعمه لفريق العمل، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة، تمهيدًا لتنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وأكد رئيس جامعة المنيا أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الجامعات من قيادة مشروعات تنموية تخدم المجتمع المحلي وتدعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

كما أهدى الدكتور فرحات، درع الجامعة إلى الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، تقديرًا لدوره التنموي والأكاديمي، ومساهماته الفاعلة في دعم مشروعات التنمية بالمحافظة.