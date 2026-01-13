جامعة المنيا تعقد ندوة تعريفية بمشروع الريادة الخضراء

عقدت جامعة المنيا، برئاسة الدكتور عصام فرحات، أولى فعاليات احتفالها باليوبيل الذهبي، بتنظيم ندوة تعريفية موسعة بمشروع «الريادة الخضراء – المجمع الذكي لتعزيز الإنتاجية الزراعية والتنمية المستدامة»، المشروع الفائز بالمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، والذي يقود تحالف إقليم شمال الصعيد، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة، بهدف التعريف بأهداف المشروع ومكوناته ومحاوره، وحزم ومسارات العمل الخاصة به.

جاءت الندوة بحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار وريادة الأعمال، والدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، كما شارك في الندوة ممثلو الجهات الشريكة بالتحالف، والتي تضم مصنع القناة للسكر، ومسرعة الأعمال «أثر»، وشركة برمودة، ومنصة Plug & Play العالمية، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات، وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، وطلاب الجامعة.

وتناولت الندوة استعراض رؤية المشروع ودوره في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الزراعي، وربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي وتنموي ملموس على مستوى إقليم شمال الصعيد، في إطار توجه الدولة نحو الاقتصاد المعرفي وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال كلمته، أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن فوز تحالف جامعة المنيا بمشروع «الريادة الخضراء» ضمن تسعة تحالفات فائزة من بين 104 تحالفات تقدمت للمنافسة، بمشاركة 808 جهة ومؤسسة صناعية، يعكس المكانة المتقدمة للجامعة كمركز للابتكار وريادة الأعمال، ويجسد الثقة في كوادرها البشرية المتميزة.

وأضاف أن المشروع يستهدف تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة، ويمثل خطوة مهمة في تطبيق رؤية الدولة لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في مختلف أقاليم مصر،

من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار وريادة الأعمال أن المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» تقدم دعمًا يتجاوز مليار جنيه لصالح 9 تحالفات، تم تصعيدهم عبر أربع مراحل للتقييم، بهدف تنفيذ أنشطة تنموية وتحويل التحديات إلى فرص ومشروعات استثمارية مستدامة، تقودها تحالفات إقليم الصعيد، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.