المنيا.. سوق اليوم الواحد مستمر طوال العام وإقامة المعارض بالمراكز

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالتوسع في إقامة المعارض وأسواق «اليوم الواحد» على مستوى مراكز المحافظة، لإتاحة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في التخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وتوفير احتياجات المواطنين بجودة وأسعار مناسبة.

وأوضح المحافظ أن سوق «اليوم الواحد» الذي تم افتتاحه بحى غرب مدينة المنيا خلال زيارة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مطلع الأسبوع الجاري، مستمر على مدار العام، ومقام على مساحة تزيد على 1300 متر مربع.

ويضم 40 عارضًا، يتم من خلالهم عرض جميع السلع الغذائية الأساسية، من سكر وزيت وأرز ومكرونة وسمن وجبن وبيض ودقيق وشاي، إلى جانب اللحوم البلدية الطازجة والمجمدة، والعسل الطبيعي، والبقالة ، والعطارة بمختلف أنواعها، حيث تتوافر كل سلعة بعدة أصناف وأنواع ومن شركات متعددة.

كما يشمل السوق خضروات وفاكهة طازجة، بالإضافة إلى سلع غير غذائية، تشمل المنظفات، والأدوات المنزلية، والملابس الرجالي والحريمي وملابس الأطفال، والأحذية بمختلف أنواعها، وذلك بنسب تخفيض تصل إلى 35%.

وشدد محافظ المنيا على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية، والأسواق، والمحلات التجارية، ومحطات الوقود، ومنافذ صرف السلع المدعمة، للتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، أن المديرية نفذت حملات رقابية موسعة بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، أسفرت عن تحرير 181 مخالفة متنوعة.

وأشار إلى أنه في مجال المخابز البلدية تم تحرير 140 مخالفة، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن بعدد 47 مخالفة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بعدد 30 مخالفة، وتبديد والتصرف في دقيق بلدي مدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة، ومخالفة تعليمات التشغيل، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات بعدد 16 مخالفة، وعدم نظافة أدوات العجين بعدد 21 مخالفة، وعدم إعطاء بون صرف بعدد 22 مخالفة، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 31 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على كميات تقدر بـ(4 أطنان أسمدة، وطن سوبر فوسفات، و500 كجم دقيق أبيض حر، و350 كجم أرز، و285 عبوة مبيدات زراعية)، إلى جانب تحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة 102 كجم مصنعات لحوم وفراخ، و157 عبوة مبيدات زراعية.

كما تم تحرير 12 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، ومصادرة 71 كجم لحوم بلدية، و6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 5 محاضر لإدارة محطات وقود (طلمبة رصيف) بدون ترخيص، مع مصادرة كميات من المواد البترولية، كما تم تحرير 5 مخالفات في مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة لعدم ممارسة النشاط.