محافظات

محافظ المنيا: 100% معدل إنجاز في التعامل مع الشكاوى الحكومية الموحدة خلال 2025

ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة حققت معدل إنجاز 100% في التعامل مع الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2025، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التفاعل الجاد مع مطالب المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم، والعمل على حلها بشكل فوري، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين وتعزيز الثقة في الأجهزة التنفيذية.

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أن الجدية في التعامل مع الشكاوى تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحسين الخدمات العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة بمختلف القطاعات خلال عام 2025 بلغ 26 ألفًا و385 شكوى، تم التعامل معها من خلال قنوات متعددة، شملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومبادرة «صوتك مسموع»، إلى جانب الشكاوى الورقية.

وأضاف أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة استقبلت 9759 شكوى تم إنجازها بنسبة 100%، فيما تلقت مبادرة «صوتك مسموع» 605 شكاوى تم التعامل معها بالكامل وبنسبة إنجاز 100%، بالإضافة إلى 16021 شكوى ورقية تم إنهاء 99% منها.

وحققت المحافظة نسبة إنجاز إجمالية بلغت 99.8%، بما يعكس التزام الأجهزة التنفيذية بسرعة فحص الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعمل على حلها وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

كما تم خلال عام 2025 استقبال 1582 شكوى جماهيرية خلال 19 لقاءً جماهيريًا عُقدت بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.

المنيا محافظ المنيا الشكاوى منظومة

