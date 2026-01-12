تحصين 238 ألفًا و410 رؤوس ماشية ضمن الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من تحصين 238 ألفًا و410 رؤوس ماشية على مستوى مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة الحملة القومية ضد مرض الحمى القلاعية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي.

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على حماية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الكامل للقطاع البيطري وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان تحقيق المستهدف من التحصينات.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن وزارة الزراعة بدأت يوم السبت الماضي تنفيذ الحملة الاستثنائية ضد مرض الحمى القلاعية، بهدف الحد من انتشار الأمراض الوبائية والحفاظ على صحة الماشية.

وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز لتقديم الدعم اللازم للجان التحصين، وتسهيل مهام الفرق البيطرية، بما يضمن الوصول إلى جميع القرى والنجوع وتحقيق أعلى معدلات تحصين ممكنة، داعيا المربين إلى التعاون وتقديم الحيوانات للتحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية.