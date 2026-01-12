قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ..سجل الآن
بينهم سيدات ..سقوط عصابة تستغل الأطفال فى التسول بالجيزة
مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات
بث مباشر.. مجلس النواب يعقد جلسته الافتتاحية لأداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
محافظات

تحصين 238 ألفًا و410 رؤوس ماشية ضمن الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالمنيا

تحصين رؤوس الماشية
تحصين رؤوس الماشية
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من تحصين 238 ألفًا و410 رؤوس ماشية على مستوى مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة الحملة القومية ضد مرض الحمى القلاعية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي.

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على حماية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الكامل للقطاع البيطري وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان تحقيق المستهدف من التحصينات.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن وزارة الزراعة بدأت يوم السبت الماضي تنفيذ الحملة الاستثنائية ضد مرض الحمى القلاعية، بهدف الحد من انتشار الأمراض الوبائية والحفاظ على صحة الماشية.

وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز لتقديم الدعم اللازم للجان التحصين، وتسهيل مهام الفرق البيطرية، بما يضمن الوصول إلى جميع القرى والنجوع وتحقيق أعلى معدلات تحصين ممكنة، داعيا المربين إلى التعاون وتقديم الحيوانات للتحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية.

المنيا محافظ المنيا رؤوس الماشية تحصين

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف خلال أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 بالشرقية

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

حالة وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

