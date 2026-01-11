نائب محافظ المنيا يبحث مع «الوطنية للاتصالات» تعظيم الاستفادة من الذكاء المكاني والتحول الرقمي

أجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، زيارة إلى مقر الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، حيث عقد اجتماعًا مع اللواء أركان حرب دكتور سامي شديد، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور قيادات ومديري القطاعات؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحوسبة السحابية، ونظم الاتصالات الفضائية، والخدمات الرقمية المتقدمة، وتأمين وحوكمة البيانات.

وتناول اللقاء استعراض نماذج الأعمال المبتكرة القائمة على التكنولوجيا الرقمية، وفي مقدمتها مشروع «مجمع الذكاء المكاني المتقدم» بمحافظة المنيا، حيث ناقش الجانبان الدور المحوري للمجمع في معالجة وتحليل البيانات المكانية وتحويلها إلى أصول رقمية ذات قيمة اقتصادية مضافة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها كمصدر مستدام لدعم الموارد الذاتية للمحافظة.

التحول الرقمي

وأكد الطرفان أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي، وتنمية موارد المحافظات من خلال حلول غير تقليدية تعتمد على استثمار البيانات وبناء نماذج أعمال رقمية متطورة، بما يعزز من قيمتها كأصول استثمارية، ويوفر قواعد بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار بمؤشرات أداء واضحة، تسهم في تحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ ودعم الخطط التنموية بمحافظة المنيا.